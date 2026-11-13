Η παρουσίαση του βιβλίου «Τέμπη: Κατηγορώ» ζητά αλήθεια και δικαιοσύνη

Ένα βιβλίο που φέρει τον τίτλο «ΤΕΜΠΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΩ» και υπογράφεται από τον δικηγόρο Λουκά Αποστολίδη και την ψυχολόγο Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, πρόκειται να παρουσιαστεί στο κοινό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, σε έναν κεντρικό χώρο της Αθήνας. Στόχος της παρουσίασης είναι να αναδείξει το διαρκές αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και δικαίωση σχετικά με την εθνική τραγωδία των Τεμπών.

Η παρουσίαση στο Σεράφειο Κολυμβητήριο

Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου «ΤΕΜΠΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΩ» έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:00 το απόγευμα και θα φιλοξενηθεί στους χώρους του Σεράφειου Κολυμβητηρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 144 στην Αθήνα. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου σηματοδοτεί τη σημασία που δίνεται στην προσβασιμότητα και τη συμμετοχή του κοινού.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, γεγονός που υπογραμμίζει την θεσμική αναγνώριση του θέματος και την υποστήριξη προς τις οικογένειες που αναζητούν απαντήσεις. Η παρουσίαση αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου, καθώς το ζήτημα των Τεμπών παραμένει ένα από τα πλέον ευαίσθητα και κρίσιμα για την ελληνική κοινωνία.

Οι συγγραφείς και το μήνυμα του βιβλίου

Το βιβλίο αποτελεί καρπό συνεργασίας του δικηγόρου Λουκά Αποστολίδη και της ψυχολόγου Ελισάβετ Μπαρμπαλιού. Οι δύο συγγραφείς, μέσα από τις σελίδες του «ΤΕΜΠΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΩ», επιδιώκουν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της τραγωδίας και να ενισχύσουν το αίτημα για διαφάνεια και απόδοση ευθυνών.

Όπως οι ίδιοι τονίζουν, «τα Τέμπη δεν είναι μόνο μια εθνική τραγωδία. Είναι μια ανοιχτή πληγή στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ευρύτερη διάσταση του γεγονότος, πέρα από το προσωπικό δράμα των οικογενειών. Το βιβλίο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως φωνή για όσους αναζητούν την αλήθεια.

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν επίσης ότι «όσο η αλήθεια αναζητείται και η Δικαιοσύνη εκκρεμεί, το ΚΑΤΗΓΟΡΩ θα παραμένει ζωντανό». Με αυτή τη φράση, καθιστούν σαφές ότι ο αγώνας για δικαίωση δεν έχει τελειώσει και ότι το βιβλίο τους αποτελεί ένα μέσο για τη διατήρηση της πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι φωνές των οικογενειών για αλήθεια και δικαίωση

Στην εκδήλωση της παρουσίασης, έξι γονείς που επλήγησαν από την τραγωδία των Τεμπών θα ενώσουν τις φωνές τους. Πρόκειται για τους κ.κ. Ασλανίδη, Πλακιά, Γεωργιάδη, Παπαγγελή, Χούπα και Ρούτσι. Η παρουσία τους είναι κομβικής σημασίας, καθώς εκπροσωπούν το ανθρώπινο δράμα πίσω από τα γεγονότα.

Οι συγκεκριμένοι γονείς θα μεταφέρουν το κοινό αίτημα των οικογενειών, το οποίο εστιάζει στην αναζήτηση της αλήθειας, την απονομή της δικαιοσύνης και τη δικαίωση των θυμάτων. Η συμμετοχή τους προσδίδει στην εκδήλωση έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό και ηθικό βάρος, υπενθυμίζοντας σε όλους το διακύβευμα.

Το αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και δικαίωση αποτελεί τον πυρήνα της προσπάθειας των οικογενειών και του βιβλίου. Μέσα από την παρουσία τους, οι γονείς δίνουν μια ζωντανή διάσταση στο «ΚΑΤΗΓΟΡΩ», καθιστώντας το ένα ισχυρό μήνυμα προς την κοινωνία και την πολιτεία.

Οι χαιρετισμοί από θεσμικούς εκπροσώπους

Την εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου θα χαιρετίσουν δύο σημαντικοί θεσμικοί εκπρόσωποι. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας, θα απευθύνει χαιρετισμό, αναδεικνύοντας τη στήριξη του Δήμου σε πρωτοβουλίες που αφορούν τη διαφάνεια και την κοινωνική ευαισθησία. Η παρουσία του δημάρχου ενισχύει το κύρος της εκδήλωσης.

Επίσης, χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Η συμμετοχή του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου υπογραμμίζει τη νομική διάσταση του θέματος και την ανάγκη για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και την απόδοση ευθυνών. Ο νομικός κόσμος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Οι χαιρετισμοί αυτοί αναμένεται να προσδώσουν περαιτέρω βαρύτητα στο μήνυμα του βιβλίου και των οικογενειών. Η παρουσία τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και του νομικού κόσμου σηματοδοτεί μια ευρύτερη κινητοποίηση για την υπόθεση των Τεμπών.

Το «Κατηγορώ» ως ζωντανή μνήμη

Το βιβλίο «ΤΕΜΠΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΩ» δεν είναι απλώς μια καταγραφή γεγονότων, αλλά μια διαρκής υπενθύμιση ότι η τραγωδία των Τεμπών παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Οι συγγραφείς, Λουκάς Αποστολίδης και Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, επιδιώκουν να διατηρήσουν ζωντανή τη συζήτηση και την αναζήτηση της αλήθειας.

Η παρουσίαση του βιβλίου, με τη συμμετοχή των γονέων και των θεσμικών εκπροσώπων, αποτελεί μια πράξη μνήμης και διεκδίκησης. Το «ΚΑΤΗΓΟΡΩ» που εκφράζεται μέσα από τις σελίδες του, αντιπροσωπεύει το αδιάκοπο αίτημα για δικαιοσύνη, το οποίο, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, θα παραμένει ζωντανό όσο η αλήθεια δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως και η δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί.

Η εκδήλωση της 14ης Νοεμβρίου 2026 στο Σεράφειο Κολυμβητήριο έρχεται να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια, δίνοντας βήμα σε όσους ζητούν απαντήσεις και τιμωρία των υπευθύνων. Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο στην πορεία προς την πλήρη διαλεύκανση της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki