Κατασχέθηκαν πάνω από 600 κιλά κρέατος από επιχείρηση στο Περιστέρι

Στην κατάσχεση συνολικά 616,4 κιλών κρέατος, παρασκευασμάτων και παραπροϊόντων προχώρησαν οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιχείρηση εμπορίου στο Περιστέρι. Μεταξύ των ευρημάτων ήταν 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος που είχε λήξει από τον Μάιο του 2025, καθώς και άλλα προϊόντα χωρίς την απαραίτητη σήμανση αναγνώρισης. Η ίδια επιχείρηση είχε βρεθεί στο παρελθόν με παρόμοιες παραβάσεις, κάτι που οδήγησε σε νέο έλεγχο και εκ νέου κατασχέσεις.

Ο νέος έλεγχος και τα ευρήματα

Οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών πραγματοποίησαν τον έλεγχο στην επιχείρηση εμπορίου κρέατος στο Περιστέρι. Κατά την επιθεώρηση, εντόπισαν σημαντικές παραβάσεις που αφορούσαν την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Το κλιμάκιο προχώρησε στην κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος, παρασκευασμάτων και παραπροϊόντων, τα οποία δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν 84 κιλά κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος, η ημερομηνία λήξης του οποίου είχε παρέλθει από τις 30 Μαΐου 2025. Πέρα από το ληγμένο χοιρινό, οι ελεγκτές κατέσχεσαν και άλλα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα με περασμένη ημερομηνία τελικής ανάλωσης. Τα προβληματικά προϊόντα βρέθηκαν τόσο στον χώρο διάθεσης προς πώληση, όσο και στους χώρους ψύξης και κατάψυξης της επιχείρησης.

Προϊόντα χωρίς σήμανση αναγνώρισης

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο ήταν η έλλειψη της προβλεπόμενης σήμανσης αναγνώρισης σε διάφορα προϊόντα. Αυτή η παράβαση καθιστά αδύνατο τον εντοπισμό της προέλευσης και της πορείας των προϊόντων. Μεταξύ των προϊόντων που βρέθηκαν χωρίς σήμανση περιλαμβάνονταν 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας.

Η απουσία σήμανσης αποτελεί σοβαρή παράβαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, καθώς δεν επιτρέπει στους ελεγκτές να διαπιστώσουν εάν τα προϊόντα είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η κατάσχεση αυτών των ποσοτήτων κρέατος κρίθηκε επιβεβλημένη για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Προηγούμενος έλεγχος και πρόστιμο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη επιχείρηση στο Περιστέρι βρίσκεται στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στις 30 Απριλίου 2026, δηλαδή λίγους μήνες πριν από τον πρόσφατο έλεγχο, οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής είχαν πραγματοποιήσει άλλη μία επιθεώρηση. Τότε, είχαν κατασχέσει 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων, τα οποία επίσης δεν έφεραν την προβλεπόμενη σήμανση.

Στον προηγούμενο έλεγχο, οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν είχαν οδηγήσει στην επιβολή προστίμου στην επιχείρηση. Το γεγονός ότι οι ελεγκτές επέστρεψαν και εντόπισαν εκ νέου παραβάσεις, υπογραμμίζει τη σημασία των συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Το μήνυμα του περιφερειάρχη Αττικής

Με αφορμή τις νέες κατασχέσεις, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τις επιχειρήσεις. «Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σταθερή προσήλωση των αρχών στην προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε επίσης την ευθύνη των επιχειρήσεων και το δικαίωμα των καταναλωτών: «Ο καταναλωτής πληρώνει για ποιότητα και δικαιούται ασφάλεια. Κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες. Και δική μας ευθύνη είναι να ελέγχουμε ότι τηρούνται. Στο Περιστέρι, οι ελεγκτές μας επέστρεψαν...» Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει η Περιφέρεια Αττικής στην προστασία της δημόσιας υγείας και την τήρηση της νομιμότητας στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos