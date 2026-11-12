Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Συνεχίζεται η αναζήτηση για εγκλωβισμένους στο κτίριο που κατέρρευσε, διασώθηκε έγκυος γυναίκα, στους 17 οι τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στην περιοχή Flatbush, στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες για εγκλωβισμένους συνεχίζονται αδιάκοπα. Το κτίριο κατέρρευσε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου.

Ο τραγικός απολογισμός και οι τραυματίες

Η τραγωδία στη Νέα Υόρκη άφησε πίσω της τουλάχιστον δύο νεκρούς, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους 17. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται επτά παιδιά, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στο δράμα που εκτυλίχθηκε. Τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την εξέλιξη της υγείας τους.

Στο σημείο της κατάρρευσης, ελαφρά τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της δύσκολης επιχείρησης διάσωσης. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η πιθανότητα να βρεθούν και άλλα θύματα κάτω από τα συντρίμμια είναι υπαρκτή, και οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανεύρεση τυχόν εγκλωβισμένων.

Η στιγμή της κατάρρευσης και το εργοτάξιο

Το τριώροφο κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Flatbush της Νέας Υόρκης, λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου. Η κατάρρευση ήταν σφοδρή, με το κτίριο να καταλήγει μέσα σε ένα παρακείμενο εργοτάξιο. Στο συγκεκριμένο εργοτάξιο, την ώρα του συμβάντος, βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εκσκαφής, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν ένα τεράστιο όγκο από συντρίμμια, σκόνη και παραμορφωμένα υλικά, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο το έργο των σωστικών συνεργείων. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου.

Συγκινητική διάσωση εγκύου γυναίκας

Μέσα στην τραγωδία, εκτυλίχθηκαν και στιγμές ελπίδας, καθώς οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια μια 6 μηνών έγκυο γυναίκα. Η διάσωση αυτή προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση σε όλους τους παρευρισκόμενους και τα σωστικά συνεργεία, δίνοντας ώθηση στις προσπάθειες.

Ο σύζυγός της, ο οποίος επί ώρες αναζητούσε απεγνωσμένα πληροφορίες για την τύχη της, ξέσπασε σε κλάματα μόλις ενημερώθηκε ότι η σύζυγός του είχε επιβιώσει. «Είναι ζωντανή, εξακολουθεί να ζει. Είμαι πολύ χαρούμενος», δήλωσε στους δημοσιογράφους, εκφράζοντας την τεράστια ανακούφισή του για την αίσια έκβαση.

Τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κινητοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός δυνάμεων. Περίπου 250 πυροσβέστες και μέλη των σωστικών συνεργείων συμμετείχαν στις έρευνες, δίνοντας μάχη με τον χρόνο και τα συντρίμμια. Το έργο τους ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς έπρεπε να εργαστούν σε ένα ασταθές και επικίνδυνο περιβάλλον.

Οι ομάδες διάσωσης χρησιμοποίησαν ειδικά εργαλεία για την απομάκρυνση των συντριμμιών, καθώς και drones για την καλύτερη επισκόπηση του χώρου. Επιπλέον, εκπαιδευμένοι σκύλοι συνέδραμαν στις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων κάτω από τα χαλάσματα. Σε αρκετά σημεία, οι διασώστες χρειάστηκε να απομακρύνουν τα συντρίμμια με τα χέρια, δείχνοντας την αποφασιστικότητα και την αφοσίωσή τους στο έργο τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki