Νότιο Σουδάν: Τουλάχιστον 23 νεκροί και πάνω από 100.000 εκτοπισμένοι από τις συγκρούσεις

Σοβαρές συγκρούσεις σημειώνονται από τις αρχές Οκτωβρίου στο βόρειο τμήμα του Νότιου Σουδάν, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων και τον τραυματισμό 17. Παράλληλα, πάνω από 100.000 κάτοικοι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους, αναζητώντας ασφάλεια μακριά από τις μάχες μεταξύ των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και του κυβερνητικού στρατού. Οι πληροφορίες αυτές δόθηκαν χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγές στην περιοχή και την αστυνομία.

Οι πρόσφατες συγκρούσεις και ο απολογισμός

Οι μάχες ξεκίνησαν στις αρχές Οκτωβρίου, με τις δυνάμεις του SPLA-IO, οι οποίες ορκίζονται πίστη στον κ. Μάκαρ, να εξαπολύουν επιθέσεις. Συγκεκριμένα, από την 4η Οκτωβρίου, μέλη του SPLA-IO επιτέθηκαν τρεις φορές από την πολιτεία Γιούνιτι, που αποτελεί οχυρό τους, στη γειτονική διοικητική περιοχή Ρουένγκ, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η πιο πρόσφατη από αυτές τις εφόδους καταγράφηκε την περασμένη Πέμπτη.

Ο απολογισμός των συγκρούσεων είναι βαρύς. Ο Τόνι Τσολ Αγιάτ, μεταβατικός υπουργός Πληροφοριών της Ρουένγκ, δήλωσε στο AFP ότι τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν. Τον ίδιο απολογισμό επιβεβαίωσαν και πηγές της αστυνομίας. Ο κ. Αγιάτ αρχικά έκανε λόγο για «πάνω από 25.000» εκτοπισμένους, αριθμό που αργότερα αναθεώρησε σε «πάνω από 100.000».

Η κρίση ασφαλείας στο Νότιο Σουδάν

Το Νότιο Σουδάν, η νεότερη χώρα του κόσμου που απέκτησε την ανεξαρτησία της από το Σουδάν το 2011, αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση ασφαλείας. Η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη σύγκρουση ανάμεσα στον στρατό, ο οποίος ορκίζεται πίστη στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ, και τους οπαδούς του βασικού αντιπάλου και πρώην αντιπροέδρου, Ρικ Μάκαρ.

Ο Ρικ Μάκαρ βρίσκεται φυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2025, κατηγορούμενος για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο πλευρών τροφοδοτεί τις βίαιες συγκρούσεις που πλήττουν τη χώρα, με τις επιπτώσεις να είναι ορατές στον άμαχο πληθυσμό.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές και οι επιθέσεις

Οι δυνάμεις του SPLA-IO, πιστές στον κ. Μάκαρ, έχουν αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις στην περιοχή της Ρουένγκ. Σύμφωνα με έναν κάτοικο της Ρουένγκ, «μαχητές του SPLA-IO, με την υποστήριξη οπλισμένων πολιτών, προκαλούν την ανασφάλεια στην περιοχή». Οι επιθέσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να σωθούν.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει δυνάμεις για να αντιμετωπίσει τους αντάρτες. Ο ίδιος κάτοικος ανέφερε ότι «η κυβέρνηση συγκέντρωσε δυνάμεις στις γραμμές του μετώπου και οι ένοπλοι αντάρτες απωθήθηκαν». Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τους κατοίκους να εκφράζουν φόβους για την ασφάλειά τους.

Μαρτυρίες από την περιοχή

Οι μαρτυρίες από την πληγείσα περιοχή σκιαγραφούν μια εικόνα φόβου και ανασφάλειας. Μια κάτοικος της Ρουένγκ έκανε λόγο για επιθέσεις από τις δυνάμεις που τάσσονται υπέρ του κ. Μάκαρ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την καθημερινή αγωνία των ανθρώπων που ζουν υπό την απειλή των συγκρούσεων.

Οι πηγές στην αστυνομία, εκτός από τον απολογισμό των νεκρών και τραυματιών, επιβεβαίωσαν επίσης τις μαζικές εκτοπίσεις, σημειώνοντας ότι «χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους». Η κατάσταση αυτή δημιουργεί επιτακτικές ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια και ασφάλεια για τους εκτοπισμένους.

Σιωπή από τις εμπλεκόμενες δυνάμεις

Εκπρόσωπος του στρατού, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, περιορίστηκε να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει τις εξελίξεις. Παράλληλα, οι δυνάμεις που ορκίζονται πίστη στον Ρικ Μάκαρ δεν απάντησαν όταν το πρακτορείο τους ζήτησε σχόλιο σχετικά με τις επιθέσεις και τις κατηγορίες που τους βαραίνουν. Η έλλειψη επίσημων δηλώσεων από τις εμπλεκόμενες πλευρές αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα σχετικά με την κλιμάκωση της βίας και τις προοπτικές για την επίλυση της κρίσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki