Σορός γυναίκας σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα: Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης που αφορά την ανεύρεση μιας σορού μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει συναγερμό στις αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η νεκρή γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός ανήκει σε νεαρή γυναίκα αφρικανικής καταγωγής και δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα περίπλοκη. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, από εγκληματική ενέργεια έως και χρήση ουσιών, προκειμένου να προσδιορίσουν τα αίτια του θανάτου.

Ο εντοπισμός της σορού στον Άγιο Παντελεήμονα

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής μέσα σε μία βαλίτσα, η οποία βρισκόταν σε πεζοδρόμιο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, ένα σημείο που άμεσα αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Τη βαλίτσα εντόπισε αλλοδαπός, ο οποίος αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία που προερχόταν από αυτήν. Αμέσως, ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές, κινητοποιώντας την Ελληνική Αστυνομία. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και κατά τον έλεγχο της βαλίτσας, διαπίστωσαν με έκπληξη ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινη σορός, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έναρξη εκτεταμένων ερευνών.

Τα πρώτα ευρήματα και η κατάσταση της σορού

Από την πρώτη αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο σημείο του εντοπισμού, προέκυψε ότι η σορός ανήκει σε νεαρή γυναίκα. Επιπλέον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είναι αφρικανικής καταγωγής. Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται από τους αρμόδιους είναι ότι η σορός δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, γεγονός που δεν υποδεικνύει άμεσα κάποια βίαιη ενέργεια με ορατά σημάδια.

Λόγω της κατάστασης σήψης στην οποία βρέθηκε η σορός, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο χρόνος θανάτου κυμαίνεται μεταξύ πέντε ημερών έως περίπου μία εβδομάδα πριν από τον εντοπισμό της. Αυτή η εκτίμηση είναι κρίσιμη για την εξέλιξη των ερευνών, καθώς μπορεί να δώσει ένα χρονικό πλαίσιο για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων και μαρτυριών από την περιοχή.

Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια θανάτου

Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τα αίτια του θανάτου της νεαρής γυναίκας. Μέχρι στιγμής, τα αίτια δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, με την ΕΛ.ΑΣ. να διατηρεί ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να μην αποκλειστεί καμία πιθανή εκδοχή.

Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητών περιλαμβάνονται τόσο η πιθανότητα μιας εγκληματικής ενέργειας, όσο και το ενδεχόμενο ο θάνατος να προήλθε από χρήση ουσιών. Η διερεύνηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο από το σημείο του εντοπισμού και την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η σημασία της νεκροψίας – νεκροτομής

Οι πιο συγκεκριμένες και καθοριστικές απαντήσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δοθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή. Η ιατροδικαστική εξέταση θεωρείται το κλειδί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς θα προσδιορίσει με ακρίβεια την αιτία του θανάτου και τυχόν άλλα στοιχεία που θα βοηθήσουν τις αρχές.

Η νεκροψία – νεκροτομή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης θα είναι καθοριστικά για την πορεία των ερευνών, καθώς θα επιτρέψουν στις αρχές να προχωρήσουν με πιο συγκεκριμένα δεδομένα στην εξιχνίαση της μυστηριώδους υπόθεσης της σορού που βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Με πληροφορίες από: Topontiki