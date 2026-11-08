Η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς για ληστεία σε 15χρονο στον Κορυδαλλό

Αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ) προχώρησαν στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 18 και 16 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για ληστεία σε βάρος ενός 15χρονου επιβάτη. Το περιστατικό έλαβε χώρα στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός», με τους δράστες να φέρονται να αφαίρεσαν με σωματική βία μια αλυσίδα από τον λαιμό του ανήλικου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από προανακριτική έρευνα και αναζητήσεις, την 2α Νοεμβρίου 2026, στον σταθμό Μετρό «Νίκαια» και την ευρύτερη περιοχή, οδηγώντας τους συλληφθέντες ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η ληστεία στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός»

Το περιστατικό της ληστείας, για το οποίο κατηγορούνται οι δύο νεαροί, σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία, το θύμα ήταν ένας 15χρονος ανήλικος επιβάτης του Μετρό. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο ανήλικος κινούνταν εντός του σταθμού «Κορυδαλλός», με κατεύθυνση προς το επίπεδο επικύρωσης των εισιτηρίων του.

Εκείνη τη στιγμή, οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 18χρονος αλλοδαπός και ένας 16χρονος ημεδαπός, προσέγγισαν τον 15χρονο. Ασκώντας του σωματική βία, κατάφεραν να του αφαιρέσουν μια αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του. Αμέσως μετά την πράξη τους, οι δύο νεαροί απομακρύνθηκαν από το σημείο της ληστείας, προσπαθώντας να διαφύγουν τη σύλληψη.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικές αρχές της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ) κινητοποιήθηκαν άμεσα. Ξεκίνησε εκτεταμένη προανακριτική έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Οι αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, ανέλαβαν τις αναζητήσεις για τους δύο νεαρούς.

Οι προσπάθειες των αστυνομικών οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το απόγευμα της επόμενης ημέρας, δηλαδή της 2ας Νοεμβρίου, οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν. Ο εντοπισμός τους πραγματοποιήθηκε στον σταθμό Μετρό «Νίκαια», καθώς και στην ευρύτερη περιοχή που περιβάλλει τον συγκεκριμένο σταθμό. Αυτή η άμεση αντίδραση των αρχών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Μετά τον εντοπισμό τους, οι δύο νεαροί, ο 18χρονος αλλοδαπός και ο 16χρονος ημεδαπός, συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν ληστεία κατά συναυτουργία, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο δράσης τους και την κοινή τους παρουσία κατά τη διάρκεια του περιστατικού στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός».

Αμέσως μετά τη σύλληψή τους, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού. Εκεί, το αρμόδιο Τμήμα ανέλαβε την περαιτέρω προανάκριση της υπόθεσης, συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τεκμήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την τεκμηρίωση των κατηγοριών. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πορεία της υπόθεσης.

Η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Η παρουσίαση της υπόθεσης στον εισαγγελέα αποτελεί το επόμενο βήμα της νομικής διαδικασίας, όπου θα εξεταστούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και θα αποφασιστούν τα περαιτέρω μέτρα.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της επίσημης δικαστικής πορείας για τους δύο νεαρούς, οι οποίοι κατηγορούνται για τη ληστεία σε βάρος του 15χρονου επιβάτη. Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη οδό, με στόχο την απονομή δικαιοσύνης για το περιστατικό που έλαβε χώρα στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός».

Με πληροφορίες από: Topontiki