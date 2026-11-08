Ο Απόλλων Σμύρνης έκλεισε με νίκη την έβδομη αγωνιστική της Water Polo League

Ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε του Εθνικού με σκορ 20-16 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, ολοκληρώνοντας την έβδομη αγωνιστική της Water Polo League ανδρών. Η «ελαφρά ταξιαρχία» σημείωσε την πέμπτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Ο Εθνικός, από την πλευρά του, γνώρισε την τέταρτη ήττα του και παραμένει στην όγδοη θέση.

Η επικράτηση του Απόλλωνα Σμύρνης

Ο Απόλλων Σμύρνης δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στον Εθνικό, εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο που τον ανέβασε στην τέταρτη θέση της Water Polo League. Με αυτή την επικράτηση, η ομάδα του Τεό Λοράντου ισοβαθμεί πλέον με τον Παναθηναϊκό, έχοντας μάλιστα νικήσει την «πράσινη» ομάδα σε προηγούμενη αναμέτρηση.

Η «ελαφρά ταξιαρχία» επέστρεψε έτσι στις νίκες, δείχνοντας σταθερότητα στην απόδοσή της. Η νίκη αυτή είναι σημαντική ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος, όπου οι ομάδες διεκδικούν τις καλύτερες δυνατές θέσεις στη βαθμολογία.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Οι γηπεδούχοι του Απόλλωνα Σμύρνης ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, προηγούμενοι με διαφορές τεσσάρων γκολ ήδη από το πρώτο οκτάλεπτο. Η διαφορά άνοιξε αρχικά σε 8-3 και στη συνέχεια σε 10-5, δίνοντας ένα σαφές προβάδισμα στην ομάδα της Σμύρνης.

Ωστόσο, ο Εθνικός κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στις αρχές του τρίτου οκταλέπτου, φέρνοντας το σκορ στο 10-9. Οι παίκτες του Απόλλωνα αντέδρασαν άμεσα, ανεβάζοντας ξανά τον ρυθμό τους και ξεφεύγοντας με 15-11 με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου, φτάνοντας τελικά χωρίς προβλήματα στο τελικό 20-16.

Πρωταγωνιστές και συνθέσεις

Για τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο προπονητής Τεό Λοράντος είδε τέσσερις παίκτες να ξεχωρίζουν με τέσσερα γκολ ο καθένας: τον Κεχαλάρη, τον Λασκαρίδη και τον Μπογκντάνοβιτς. Άλλοι σκόρερ για την ομάδα ήταν οι Βάβιτς (1), Καπότσης (1), Ρομπόπουλος (2), Γαρδίκας (1), Άλκης Λοράντος (1), Γιώργος Μητράκης (1) και Ζουζούνης (1). Την ομάδα συμπλήρωσαν οι Μπερδές, Σάρρος, Τσαγκαράκης και Μυρίλος.

Από την πλευρά του Εθνικού, υπό την καθοδήγηση του Φάνη Κουντουδιού, ο Μπουρίκας ήταν ο πρώτος σκόρερ με τέσσερα γκολ. Ακολούθησαν οι Π. Λαδάς (3), Τεσάνοβιτς (2), Χρυσοσπάθης (2), Δρίτσας (2), Σ. Λαδάς (2) και Μάρκογλου (1). Στην σύνθεση της πειραϊκής ομάδας συμμετείχαν επίσης οι Μαυριόπουλος, Δευτεραίος, Θαλασσινός, Καραβιώτης, Τσόκας, Αλευρόπουλος και Δαμίγος.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Η έβδομη αγωνιστική της Water Polo League περιλάμβανε και άλλα σημαντικά παιχνίδια. Το ντέρμπι της αγωνιστικής βάφτηκε ερυθρόλευκο, καθώς ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 15-12 στο Παπαστράτειο. Για τους γηπεδούχους, ο Φάτοβιτς ήταν ο κορυφαίος με τέσσερα γκολ, ενώ από την πλευρά του τριφυλλιού, ο Καλογερόπουλος και ο Γκιουβέτσης σημείωσαν από τρία γκολ.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο ΝΟ Χανίων πήρε μια ακόμα νίκη με 11-8 επί του Ηλυσιακού, ο οποίος παραμένει τελευταίος με μηδέν βαθμούς. Ο ΝΟ Χίου επικράτησε του Παλαιού Φαλήρου με 13-10, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε το Περιστέρι με 20-11. Ο ΝΟ Βουλιαγμένης (ΝΟΒ) επικράτησε του ΠΑΟΚ με 16-15, και ο Υδραϊκός πήρε σημαντικό τρίποντο με 16-8 επί του ΑΝΟ Γλυφάδας.

Βαθμολογικές ανακατατάξεις και επόμενη πρόκληση

Με την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής, ο Πανιώνιος και ο ΝΟ Βουλιαγμένης βρίσκονται πλέον στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας. Ο Απόλλων Σμύρνης, όπως προαναφέρθηκε, ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση με τον Παναθηναϊκό.

Η «ελαφρά ταξιαρχία» ετοιμάζεται τώρα για το ντέρμπι της όγδοης αγωνιστικής, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΝΟ Βουλιαγμένης. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να διεξαχθεί στο κολυμβητήριο του Λαιμού, αποτελώντας μια σημαντική πρόκληση για την ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta