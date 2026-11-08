Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Σε γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα

Το θρίλερ με την ανθρώπινη σορό που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα το βράδυ της Κυριακής (8/11) στον Άγιο Παντελεήμονα παίρνει νέες διαστάσεις, καθώς οι αρχές εκτιμούν πλέον ότι ανήκει σε γυναίκα. Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε περίπου στις 20:00, σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Ηπείρου, κοντά στον αριθμό 5 της οδού Αλκαμένους. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να διενεργούν εκτεταμένες έρευνες για την εξιχνίασή της.

Η μακάβρια ανακάλυψη και οι πρώτες εκτιμήσεις

Τη βαλίτσα εντόπισε αρχικά ένας αλλοδαπός άνδρας, ηλικίας 29 ετών, ο οποίος αντιλήφθηκε ότι από το σημείο αναδυόταν μια έντονη και ασυνήθιστη δυσοσμία. Ο 29χρονος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα, όπου κατήγγειλε το ύποπτο εύρημα, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν στην οδό Αλκαμένους, διαπίστωσαν ότι από τη βαλίτσα προεξείχε ένα ανθρώπινο μέλος. Ανοίγοντας τη βαλίτσα, βρήκαν την ανθρώπινη σορό. Αρχικά, είχε θεωρηθεί ότι η σορός ανήκε σε άνδρα, ωστόσο, οι νεότερες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για γυναίκα.

Πιθανή ταυτότητα και κατάσταση της σορού

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, πρόκειται για γυναίκα αφρικανικής καταγωγής, μικρόσωμη και πιθανότατα νεαρής ηλικίας, ενδεχομένως και κάτω των 20 ετών. Η σορός της γυναίκας βρισκόταν μέσα σε μία μαύρη σακούλα, η οποία είχε τοποθετηθεί εντός της βαλίτσας.

Παρά το γεγονός ότι η σορός δεν φέρει εμφανείς κακώσεις, η υπόθεση αντιμετωπίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ως εγκληματική ενέργεια. Τα στοιχεία ταυτότητας της νεκρής δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ενώ η εκτίμηση για την πιθανή καταγωγή της δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Έρευνες και ιατροδικαστική εξέταση

Η περιοχή του εντοπισμού αποκλείστηκε άμεσα από την Αστυνομία, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής. Ο ιατροδικαστής προχώρησε σε μία πρώτη αυτοψία, με σκοπό την εξακρίβωση των συνθηκών θανάτου της γυναίκας. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με την ακριβή αιτία θανάτου και να ρίξει φως στα αδιευκρίνιστα αίτια.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί διενεργούν εντατικές έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις από πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν πληροφορίες για την υπόθεση. Επίσης, «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, αναζητώντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας, με την ελπίδα να εντοπίσουν τα ίχνη του προσώπου ή των προσώπων που εγκατέλειψαν τη βαλίτσα στο πεζοδρόμιο.

Μαρτυρία περίοικου για την έντονη οσμή

Τις στιγμές που ακολούθησαν την ανακάλυψη της σορού περιέγραψε ένας περίοικος, ο οποίος ανέφερε ότι αντιλήφθηκε μια πολύ έντονη και ασυνήθιστη οσμή στην περιοχή. Ο ίδιος δήλωσε ότι είδε τη σορό μέσα σε μια σακούλα, διευκρινίζοντας πως δεν αντίκρισε τη βαλίτσα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως περίπου στις 20:00 έγινε η κινητοποίηση των Αρχών, με την αστυνομία να καταφθάνει και να αποκλείει τους δρόμους. Περιγράφοντας την οσμή, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μύριζε πολύ έντονα. Πώς να στο πω; Πολύ περίεργα. Δεν μπορώ να το περιγράψω».

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis