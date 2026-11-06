Τραυματισμοί στα μάτια από καλλυντικά: Πάνω από 2.100 περιστατικά ετησίως στις ΗΠΑ

Μια νέα μελέτη αναδεικνύει τους κινδύνους που εγκυμονούν τα καλλυντικά και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας για την υγεία των ματιών, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται και δεν αποθηκεύονται σωστά. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι τραυματισμοί αυτοί είναι συχνά αρκετά σοβαροί, οδηγώντας στην ανάγκη διακομιδής των ασθενών σε νοσοκομεία. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερα από 2.100 άτομα κάθε χρόνο υφίστανται σοβαρούς τραυματισμούς στα μάτια εξαιτίας αυτών των προϊόντων.

Επικίνδυνα προϊόντα και στατιστικά στοιχεία

Η μελέτη καταγράφει ότι οι τραυματισμοί προκαλούνται από διάφορα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ψαλίδια για τις βλεφαρίδες, τα σπρέι προσώπου, οι κόλλες για τις ψεύτικες βλεφαρίδες, τα θερμαινόμενα εργαλεία για το styling των μαλλιών, καθώς και διάφορα καλλυντικά και προϊόντα μακιγιάζ. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν ότι σχεδόν έξι τραυματισμοί στα μάτια καταγράφονται καθημερινά στις ΗΠΑ λόγω της χρήσης αυτών των ειδών.

Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών αφορά γυναίκες, με τη διάμεση ηλικία να ανέρχεται στα 24 έτη. Αναφορικά με τη φύση των τραυματισμών, περισσότερες από μία στις τέσσερις περιπτώσεις, συγκεκριμένα το 26%, αφορούν θερμικούς τραυματισμούς, ενώ ένα ελαφρώς μικρότερο ποσοστό, το 25%, συνιστά χημικά τραύματα.

Πώς συμβαίνουν οι τραυματισμοί

Στο 90% των καταγεγραμμένων περιστατικών, οι τραυματισμοί συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της χρήσης των προϊόντων. Αυτό αποδίδεται, κατά κανόνα, σε λάθος χειρισμούς ή σε περιπτώσεις όπου είχε προηγηθεί ακατάλληλη αποθήκευση των εν λόγω προϊόντων.

Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειονότητα των τραυματισμών, συγκεκριμένα το 63% των περιπτώσεων, λαμβάνει χώρα εντός του σπιτιού. Αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για προσοχή και ορθή χρήση των καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας στο οικιακό περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις και ο ρόλος του κερατοειδούς

Ο δρ. Αναστάσιος-Ι. Κανελλόπουλος, MD, Χειρουργός-Οφθαλμίατρος, ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας LaserVision, καθώς και Καθηγητής Οφθαλμολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, επισημαίνει ότι οι τραυματισμοί των ματιών αποτελούν σημαντική αιτία διαταραχής της όρασης. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι στο 90% των περιπτώσεων, αυτοί οι τραυματισμοί μπορούν να αποφευχθούν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι χημικοί τραυματισμοί ευθύνονται για το 7-10% του συνόλου των οφθαλμολογικών τραυματισμών. Συχνά προσβάλλουν και τα δύο μάτια, με τον κερατοειδή χιτώνα να είναι η οφθαλμική δομή που επηρεάζεται πιο σοβαρά. Ο κερατοειδής χιτώνας διαθέτει πλούσια νεύρωση, και η ακεραιότητά του είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της λειτουργικότητας της οφθαλμικής επιφάνειας και των διαθλαστικών χαρακτηριστικών της. Η έκθεση σε χημικούς παράγοντες μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές όπως η κερατίτιδα, οι εκδορές στον κερατοειδή και τα έλκη, δυνητικά προκαλώντας απώλεια όρασης.

Η διεξαγωγή της μελέτης

Η νέα αυτή μελέτη παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 130ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας, γνωστό ως AAO 2026. Οι ερευνητές που τη διεξήγαγαν εξέτασαν και ανέλυσαν στοιχεία από μία εκτενή βάση δεδομένων.

Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων καταγράφει δειγματοληπτικά τις διακομιδές στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων σε ολόκληρη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων επέτρεψε στους επιστήμονες να ποσοτικοποιήσουν και να κατανοήσουν το εύρος και τη φύση των τραυματισμών στα μάτια που σχετίζονται με τα προϊόντα ομορφιάς.

Με πληροφορίες από: Newsit