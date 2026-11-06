Νεκρός στις φυλακές Πατρών ο Έλληνας κασκαντέρ του Τσακ Νόρις

Ένας 64χρονος Έλληνας ισοβίτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στις φυλακές του «Αγίου Στεφάνου» Πατρών, με τα αίτια του θανάτου του να παραμένουν άγνωστα. Πρόκειται για τον Βασίλη Βαρελά, έναν άνδρα που η ζωή του θυμίζει κινηματογραφική αστυνομική ταινία, καθώς από κασκαντέρ του Τσακ Νόρις στο Χόλιγουντ κατέληξε στη φυλακή για σωρεία δολοφονιών. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του μυστηριώδους θανάτου του.

Ο θάνατος στις φυλακές

Ο 64χρονος, καταγόμενος από τη Μεσσηνία, βρέθηκε νεκρός την Πέμπτη στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πάτρας. Η ανακάλυψη του νεκρού ισοβίτη οδήγησε άμεσα τις αρχές στη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου του.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο του Βασίλη Βαρελά.

Από το Χόλιγουντ στην παρανομία

Η πορεία του Βασίλη Βαρελά ξεκίνησε από τη Νέδουσα Ταϋγέτου. Στη δεκαετία του ’80, ο πυγμάχος από τη Μεσσηνία, ο οποίος ήταν δις πρωταθλητής του kick boxing, έκανε καριέρα στα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ. Εκεί, ως ριψοκίνδυνος κασκαντέρ, ντουμπλάριζε τον διεθνούς φήμης ηθοποιό Τσακ Νόρις στις επικίνδυνες σκηνές των ταινιών του.

Ωστόσο, το «αμερικάνικο όνειρο» για τον Έλληνα μετανάστη και κασκαντέρ – πυγμάχο έλαβε τέλος με μια δολοφονία στον Καναδά το 1988. Το περιστατικό αυτό τον έφερε καταζητούμενο με διεθνές ένταλμα, τερματίζοντας την καριέρα του στο Χόλιγουντ.

Μετά το τέλος της καριέρας του ως κασκαντέρ, ο Βαρελάς επέστρεψε στην Καλαμάτα, όπου ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο ως αρχινονός στις συμμορίες της Μεσσηνίας. Εκεί, η οργάνωση συμμορίας είχε δράση σε συμβόλαια θανάτου και εκβιασμούς καταστηματαρχών, με εισπράξεις που έφθαναν ακόμα και τα 3.000 ευρώ.

Η δράση της συμμορίας και οι δολοφονίες

Στην ομάδα του Βασίλη Βαρελά, γνωστού και ως «Μπιλ», τον ρόλο του εκτελεστή είχε ένας 29χρονος Αλβανός, ο οποίος ήταν γνωστός στις πιάτσες της Αθήνας ως Νίκο. Ο «Μπιλ» είχε αναθέσει στον Νίκο να βγάλει από τη μέση τον πρώην σύζυγο της μνηστής του, με τον οποίο είχε διαφορές.

Το υποψήφιο θύμα σώθηκε δύο φορές από καθαρή τύχη από τις ενέδρες θανάτου που του είχαν στήσει. Στην πρώτη ενέδρα, τον Μάρτιο του 2009, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο δράστης τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, μετά από μάχη που έδωσαν οι γιατροί, επέζησε.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη

Η αποκάλυψη της διπλής στυγερής δολοφονίας του 35χρονου Αλβανού Φελίμ Μεσάι και του μόλις δύο ετών γιου του, στα τέλη Νοεμβρίου του 2011, σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του Βασίλη Βαρελά και της αδίστακτης συμμορίας του. Αυτό το γεγονός οδήγησε τελικά στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης και την καταδίκη του Βαρελά σε ισόβια κάθειρξη.

Με πληροφορίες από: cnn.gr