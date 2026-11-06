Η Ευρώπη καλεί τους πολίτες σε ετοιμότητα 72 ωρών για έκτακτες ανάγκες

Οι ευρωπαϊκές χώρες καλούν τους πολίτες τους να προετοιμαστούν για τρεις ημέρες έκτακτης ανάγκης, με τη συζήτηση γύρω από το «κιτ ετοιμότητας 72 ωρών» να έχει αποκτήσει μεγάλη διάσταση. Οι κρατικές αρχές παρέχουν οδηγίες για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα κιτ επιβίωσης και πώς τα νοικοκυριά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε περίπτωση σοβαρής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μάλιστα νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ετοιμότητα του πληθυσμού απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις.

Η προτροπή για ετοιμότητα 72 ωρών

Η ιδέα της προετοιμασίας για έκτακτες ανάγκες ξεκίνησε να γίνεται ευρέως γνωστή μέσα από το TikTok, όπου πολίτες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μοιράζονταν φυλλάδια και ενημερωτικά σημειώματα. Αυτά τα υλικά, που είχαν λάβει από τις κρατικές αρχές, περιείχαν οδηγίες για το πώς πρέπει να προετοιμάσουν το σπίτι τους σε περίπτωση κρίσης. Το μήνυμα ήταν κοινό σε χώρες όπως η Σουηδία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία: κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να διαθέτει βασικά αποθέματα.

Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών για τουλάχιστον 72 ώρες, σε περίπτωση που μια σοβαρή κρίση διαταράξει την καθημερινότητα. Η συζήτηση ενισχύθηκε περαιτέρω όταν, στις 3 Νοεμβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ετοιμότητα του πληθυσμού. Στο επίκεντρο αυτών των οδηγιών βρίσκεται η δυνατότητα των πολιτών να αυτοεξυπηρετηθούν κατά τις πρώτες τρεις ημέρες μιας κρίσης, μέχρι να κινητοποιηθούν πλήρως οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι λόγοι πίσω από την προετοιμασία

Η σύσταση για προετοιμασία 72 ωρών δεν αφορά αποκλειστικά ένα ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης, όπως ενδεχομένως δημιουργείται η εντύπωση από ορισμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί πλέον μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη μια ευρεία γκάμα κινδύνων. Αυτοί περιλαμβάνουν ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, βιομηχανικά ατυχήματα, κυβερνοεπιθέσεις, διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναδείξει πόσο εύκολα μπορεί να επηρεαστεί η πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι φυσικές καταστροφές και οι πρόσφατες διαταραχές σε κρίσιμες υποδομές αποτελούν παραδείγματα τέτοιων γεγονότων. Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική «Preparedness Union» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2025, έθεσε ως στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας. Ο στόχος αυτός δεν περιορίζεται μόνο στους κρατικούς μηχανισμούς, αλλά επεκτείνεται και στους ίδιους τους πολίτες.

Γιατί επιλέχθηκαν οι 72 ώρες

Το χρονικό διάστημα των 72 ωρών επιλέχθηκε ως ένα ελάχιστο διάστημα αυτονομίας για τους πολίτες. Κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης, οι υπηρεσίες μπορεί να βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, ενώ απαιτείται χρόνος για την οργάνωση της παροχής βοήθειας, την αποκατάσταση των υποδομών και τη διανομή των αναγκαίων προμηθειών. Η αυτονομία των νοικοκυριών για αυτό το διάστημα είναι κρίσιμη.

Όσο περισσότερα νοικοκυριά μπορούν να καλύψουν προσωρινά τις βασικές τους ανάγκες, τόσο περισσότερους διαθέσιμους πόρους μπορούν οι αρχές να κατευθύνουν σε ανθρώπους που χρειάζονται άμεση υποστήριξη. Η σύσταση αυτή δεν σημαίνει ότι οι αρχές προβλέπουν πως θα συμβεί κάποια συγκεκριμένη καταστροφή ή ότι η βοήθεια δεν θα φτάσει, αλλά αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του πληθυσμού.

Με πληροφορίες από: clickatlife.gr