«Χωριάτικο»: Πώς η συμμορία του Γιαννακόπουλου έκανε απόβαση και «κατέλαβε» τη Ρόδο

Άγνωστα ντοκουμέντα από την έρευνα του ελληνικού FBI, που αφορά το ξήλωμα του κυκλώματος πίσω από την απάτη με τους φούρνους «Χωριάτικο», φέρνουν στο φως της δημοσιότητας στοιχεία για την «κατάληψη» της Ρόδου. Τα ντοκουμέντα αυτά περιλαμβάνουν μια αρχική καταγγελία που είχε αποσταλεί το καλοκαίρι του 2023, περιγράφοντας λεπτομερώς τις επιχειρηματικές πρακτικές της οργάνωσης στο νησί. Η καταγγελία αυτή αποτέλεσε τη βάση για την έναρξη ευρύτερης έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Η αρχική καταγγελία και η έναρξη της έρευνας

Η υπόθεση ξεκίνησε με μια κρυπτογραφημένη καταγγελία που έφτασε στις αρχές το καλοκαίρι του 2023. Ένας άντρας με τα αρχικά Α.Ρ. απέστειλε ένα email με κατάληξη proton.me προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το ΣΔΟΕ και την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Το περιεχόμενο της καταγγελίας περιέγραφε αναλυτικά τις «μπίζνες» της οργάνωσης στη Ρόδο, εστιάζοντας στις μεθόδους που χρησιμοποιούσε για την επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διαβίβασε άμεσα την καταγγελία στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη επίσημης έρευνας. Η καταγγελία του Α.Ρ. περιέγραφε με ακρίβεια όλα όσα, τρία χρόνια αργότερα, ήρθαν να καταγραφούν στη δικογραφία που σχημάτισε η Ελληνική Αστυνομία, αναφορικά με τη διαχείριση «φιλέτων» στο νησί της Ρόδου.

Οι πρακτικές του οργανωμένου κυκλώματος

Σύμφωνα με την αρχική καταγγελία, οι ροδίτικες επιχειρήσεις δέχονταν επίθεση από ένα οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να ξεπλένει μαύρο χρήμα. Το κύκλωμα αυτό, όπως αναφερόταν, χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να επιτύχει τους στόχους του, συμπεριλαμβανομένων απειλών, χρηματισμών και εκβιασμών. Σκοπός τους ήταν η «κατάληψη» όλων των χώρων στις παραλίες, κάτι που οδηγούσε στην καταστροφή μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Οι ίδιοι οι φερόμενοι ως μέλη του κυκλώματος, όπως περιγράφεται στην καταγγελία, δήλωναν σε όσους δεν υποκύπταν στις πιέσεις τους ότι «έχουν άκρες παντού» και πως «τα μαθαίνουν όλα». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια προσπάθεια εκφοβισμού και επίδειξης ισχύος, με στόχο την επιβολή των όρων τους στις τοπικές επιχειρήσεις και την απόκτηση ελέγχου σε σημαντικές τουριστικές τοποθεσίες.

Οι δημοπρασίες για τις παραλίες της Ρόδου

Στις 2 Ιουνίου 2023, η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου εξέδωσε τρεις διακηρύξεις δημοπρασίας. Οι διακηρύξεις αυτές αφορούσαν την παραχώρηση αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας σε διάφορες θέσεις του Δήμου Ρόδου, με σκοπό την εκμετάλλευση ομπρελών και συναφών υπηρεσιών. Οι δημόσιοι πλειοδοτικοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιουνίου του ίδιου έτους.

Από τους διαγωνισμούς αυτούς, τρεις εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν κοινό διαχειριστή, αναδείχθηκαν νικήτριες. Οι εταιρείες αυτές κέρδισαν συνολικά 27 θέσεις στις παραλίες της Ρόδου, προσφέροντας ένα τίμημα που ξεπερνούσε τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, αθροιστικά, οι τρεις εταιρείες θα έπρεπε να δαπανήσουν το ποσό των 540.000 ευρώ μόνο για την απόκτηση των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης των 27 θέσεων.

Ερωτήματα για το επιχειρηματικό άνοιγμα

Πέρα από το κόστος των συμβάσεων, η λειτουργία κάθε παραχωρούμενης θέσης παραλίας απαιτεί την προμήθεια εξοπλισμού. Αυτός ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ομπρέλες, ξαπλώστρες, στρώματα, καμπίνες αποδυτηρίων και ξύλινους διαδρόμους, με το κόστος προμήθειας να εκτιμάται σε τουλάχιστον 25.000 ευρώ ανά θέση. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, προκύπτει ότι απαιτούνταν επιπλέον 675.000 ευρώ για τον εξοπλισμό των 27 θέσεων.

Το συνολικό επιχειρηματικό άνοιγμα, που φτάνει τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ (540.000 ευρώ για συμβάσεις και 675.000 ευρώ για εξοπλισμό), εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Οι τρεις εταιρείες που κέρδισαν τις δημοπρασίες ήταν νεοσύστατες, με εταιρικό κεφάλαιο μόλις 30.000 ευρώ και μηδενική επιχειρηματική δραστηριότητα έως τότε. Η ικανότητά τους να υλοποιήσουν ένα τόσο μεγάλο οικονομικό εγχείρημα, με τόσο μικρό αρχικό κεφάλαιο, αποτελεί αντικείμενο έρευνας.

Επιπλέον, οι τρεις εταιρείες διαθέτουν κοινή έδρα στην Καλλιθέα. Ο διαχειριστής αυτών των εταιρειών, ο οποίος είναι κοινός για όλες, φέρεται να είναι «μπροστινός» σε άτομα εξ Αθηνών. Αυτά τα άτομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαθέτουν ήδη μεγάλο αριθμό από αντίστοιχες επιχειρήσεις στο νησί της Ρόδου, υποδεικνύοντας μια ευρύτερη οργανωμένη δραστηριότητα.

Σύνδεση με άλλες επιχειρήσεις και φορολογικά στοιχεία

Η έρευνα έχει επίσης αναδείξει μια επισήμανση σχετικά με τη ΔΟΥ, η οποία αναφέρεται ως «αγαπημένη» και σε άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση παραλιών από το ίδιο κύκλωμα. Αυτό το στοιχείο ενισχύει την εικόνα ενός οργανωμένου δικτύου που χρησιμοποιεί συγκεκριμένες μεθόδους και δομές για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis