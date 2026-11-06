Η Λένα Μαντά μιλά για τη μητρότητα και τη σχέση της με την κόρη της

Η γνωστή συγγραφέας Λένα Μαντά μίλησε πρόσφατα για τη σχέση της με την κόρη της, αποκαλύπτοντας πτυχές της μητρικής της πορείας. Σε συνέντευξή της στο Status, η κυρία Μαντά εξήγησε ότι υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες ένιωσε πως δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στον ρόλο της μητέρας. Ωστόσο, υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης αναστροφής της κατάστασης, χάρη στην προτροπή της κόρης της να αναζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο.

Οι περίοδοι που ένιωσε ότι τα πήγε «χάλια»

Η Λένα Μαντά αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις προκλήσεις της μητρότητας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η σχέση με την κόρη μου ήρθε σε σύγκρουση κάποιες φορές και υπήρξαν περίοδοι που, ως μητέρα, τα πήγα χάλια». Διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη διαπίστωση προέρχεται από το κριτήριο που έχει αποκτήσει πλέον, με όσα έχει μάθει και έχει συνειδητοποιήσει. Τόνισε ότι ποτέ δεν υπήρξε αδιάφορη μητέρα, αλλά αντίθετα, έφτασε στο άλλο άκρο.

Όπως περιέγραψε, η στάση της ήταν πιεστική και υπερπροστατευτική, γεμίζοντας τα παιδιά της με πολλά «πρέπει». Η ίδια ήθελε να προβλέπει «δέκα βήματα μπροστά» για τα παιδιά της, κάτι που σήμερα χρεώνεται ως λάθος. Η συγγραφέας αναγνώρισε ότι αυτή η υπερπροστατευτική προσέγγιση, παρόλο που δεν ήταν αδιαφορία, δημιούργησε ένα φορτίο για τα παιδιά της.

Η υπερπροστασία και τα «πρέπει»

Η συγγραφέας εξήγησε ότι η υπερπροστατευτική της φύση την οδήγησε να επιβάλει πολλά «πρέπει» στα παιδιά της. Αυτή η προσέγγιση, όπως συνειδητοποίησε αργότερα, ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας της να προστατεύσει και να καθοδηγήσει, αλλά τελικά αποδείχθηκε πιεστική. Η κυρία Μαντά τόνισε ότι ενώ η αδιαφορία δεν είναι καλή, ούτε το άλλο άκρο, δηλαδή η υπερβολική πίεση και ο έλεγχος, είναι ωφέλιμα για τη σχέση γονέα-παιδιού.

«Ήμουν πιεστική, υπερπροστατευτική, φούσκωνα τα παιδιά μου με ένα εκατομμύριο πρέπει. Αυτά τα “πρέπει”», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η επιθυμία της να προβλέπει το μέλλον των παιδιών της και να τα προστατεύει από κάθε πιθανό κίνδυνο, την οδήγησε σε λάθος χειρισμούς, τους οποίους σήμερα αναγνωρίζει. Αυτό το χρεώνεται ως λάθος.

Η παρέμβαση της κόρης και η στροφή στην ψυχολογία

Ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη της σχέσης της με την κόρη της αποτέλεσε η προτροπή της τελευταίας να συμβουλευτεί ψυχολόγο. Η Λένα Μαντά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την κόρη της για αυτή την ώθηση. «Οφείλω στην κόρη μου το ότι με έσπρωξε να πάω σε ψυχολόγο», ανέφερε, τονίζοντας ότι αυτή η απόφαση συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση των οικογενειακών τους σχέσεων.

Η συγγραφέας δήλωσε ότι χαίρεται ιδιαίτερα που κατάφερε να αναστρέψει την κατάσταση εγκαίρως. Η παρέμβαση της κόρης της και η επακόλουθη ψυχολογική υποστήριξη οδήγησαν σε μια ουσιαστική αλλαγή. Αυτή η εξέλιξη της επέτρεψε να αποκτήσει μια νέα οπτική και να συνειδητοποιήσει τα λάθη του παρελθόντος, οδηγώντας σε μια πιο υγιή και ισορροπημένη σχέση.

Η σημερινή «υπέροχη ισότιμη σχέση»

Σήμερα, η Λένα Μαντά περιγράφει τη σχέση της με την κόρη της ως «πάρα πολύ ωραία ισότιμη σχέση». Αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της προσωπικής της δουλειάς και της ανοιχτής επικοινωνίας που πλέον έχουν αναπτύξει. Η συγγραφέας εκφράζει την ικανοποίησή της που μπόρεσε να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος και να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο στη σχέση τους.

Η αναστροφή της κατάστασης, όπως η ίδια αναφέρει, της προσφέρει μεγάλη χαρά. Η συνειδητοποίηση και η προσπάθεια για αλλαγή οδήγησαν σε μια σχέση που χαρακτηρίζεται από ισότητα και αμοιβαία κατανόηση, μακριά από τις πιέσεις και τα «πρέπει» του παρελθόντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki