Ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης αναμένεται να περάσει σήμερα, Πέμπτη 5/11, ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κώστας Φιρινίδης. Η απολογία του πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την προφυλάκιση της συντρόφου του, καθώς οι Αρχές ζητούν απαντήσεις για τη διαχείριση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ που προήλθαν από φιλανθρωπικούς εράνους για άρρωστα παιδιά.

Ο 37χρονος καλείται να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τη διαχείριση αυτών των χρημάτων, τα οποία φέρεται να μην αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και έρευνα

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των βασικών κατηγορουμένων. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά στοιχηματικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και κεφάλαια που εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο.

Οι μέθοδοι προσέλκυσης δωρεών

Νέες μαρτυρίες και ηχητικά ντοκουμέντα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας φέρονται να αποκαλύπτουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι για την προσέλκυση δωρεών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της οργάνωσης, η οποία έχει ήδη προφυλακιστεί, φέρεται να επισκεπτόταν συστηματικά νοσοκομεία με παιδοογκολογικές κλινικές.

Εκεί, αναζητούσε οικογένειες ανήλικων ασθενών, προσεγγίζοντας κυρίως γονείς που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική θέση. Τους παρουσίαζε την οργάνωση ως πιθανή πηγή οικονομικής στήριξης, υποστηρίζοντας ότι «γνωρίζει» μια ΜΚΟ που θα μπορούσε να συνδράμει τις οικογένειες.

Στη συνέχεια, επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον σύντροφό της, προσποιούμενη ότι απευθυνόταν σε κάποιον με τον οποίο δεν είχε προσωπική σχέση, λέγοντας: «Κύριε πρόεδρε έχω εδώ μια οικογένεια που υποφέρει, σας παρακαλώ να τη βοηθήσετε».

Προληπτική συγκέντρωση χρημάτων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται, οι υπεύθυνοι της οργάνωσης ενημέρωναν τους γονείς ότι θα συγκέντρωναν χρήματα προληπτικά. Στόχος ήταν να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, εφόσον οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο του εξωτερικού.

Η θέση της προφυλακισμένης συντρόφου

Η 35χρονη σύντροφος του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης και ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία έχει προφυλακιστεί, υποστηρίζει ότι τα ποσά που λείπουν από τους εράνους είναι μικρότερα από εκείνα που έχουν αναφερθεί. Παράλληλα, έδειξε ως υπεύθυνο για τη διαχείριση των χρημάτων τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Κι αυτά τα πήρε ο πρώην άντρας μου, με τον οποίο ζούμε συμβατικά λόγω των παιδιών, και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό το λόγο ζητώ συγγνώμη», φέρεται να υποστήριξε η ίδια.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr