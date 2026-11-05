Έκρηξη χειροβομβίδας σε μαγαζί με ναργιλέδες στο κέντρο της Αθήνας

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης χειροβομβίδας σε ένα μαγαζί με ναργιλέδες στο κέντρο της Αθήνας, ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας. Το υλικό αυτό, που δημοσιεύτηκε από το Newsbeast, αποτυπώνει ένα περιστατικό που χαρακτηρίζεται ως επίθεση. Η εν λόγω επίθεση φέρεται να συνδέεται με τη δράση μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία έχει πλέον εξαρθρωθεί από τις ελληνικές αρχές.

Το περιστατικό στο κέντρο της πρωτεύουσας

Η έκρηξη της χειροβομβίδας σημειώθηκε σε ένα κατάστημα που λειτουργεί ως μαγαζί με ναργιλέδες, σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Το βίντεο-ντοκουμέντο προσφέρει μια εικόνα του συμβάντος, ενισχύοντας τις πληροφορίες σχετικά με την επίθεση. Το γεγονός αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς εγκληματικών ενεργειών που απασχόλησαν την Ασφάλεια Αθηνών.

Η εγκληματική ομάδα και ο φερόμενος αρχηγός της

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η επίθεση με τη χειροβομβίδα πραγματοποιήθηκε από μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Πρόκειται για μια ομάδα της οποίας φέρεται να ηγείται ένας ισοβίτης, ο οποίος είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Κλόντι». Η δράση αυτής της ομάδας βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από τις διωκτικές αρχές.

Επιχείρηση της Ασφάλειας Αθηνών και το αποτέλεσμα των ερευνών

Οι προσπάθειες της Ασφάλειας Αθηνών οδήγησαν στην εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν συνολικά εννέα συλλήψεις ατόμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέσσερις από τους συλληφθέντες ήταν ήδη κρατούμενοι για διάφορες άλλες υποθέσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχή τους εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες και την έκταση της εγκληματικής τους δράσης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr