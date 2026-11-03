Έλεγχος για ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε στις αρχές, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου στην περιοχή των Εξαρχείων, στην Αθήνα. Το περιστατικό οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας, για λόγους ασφαλείας. Ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έσπευσε στην περιοχή για να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.

Η κινητοποίηση των αρχών στα Εξάρχεια

Οι αρχές τέθηκαν σε άμεση κινητοποίηση αμέσως μετά την ενημέρωση για την ύπαρξη του αντικειμένου που κρίθηκε ύποπτο. Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του ΤΕΕΜ μετέβη στην περιοχή των Εξαρχείων, όπου και εντοπίστηκε το εν λόγω αντικείμενο. Οι ειδικοί του Τμήματος Εκρηκτικών Μηχανισμών ξεκίνησαν τις διαδικασίες ελέγχου, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η παρουσία του κλιμακίου στην οδό Αράχωβης, όπου διεξήχθη ο έλεγχος, ήταν επιβεβλημένη για την εξακρίβωση της φύσης του αντικειμένου. Η άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών είχε ως στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου για τους πολίτες και τις περιουσίες τους.

Ο έλεγχος του ύποπτου κουτιού

Το αντικείμενο που προκάλεσε τον συναγερμό ήταν ένα κουτί, το οποίο από την πρώτη στιγμή κρίθηκε ύποπτο από τις αρχές. Το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ προχώρησε σε λεπτομερή εξέταση του κουτιού, χρησιμοποιώντας τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη σε τέτοιες περιπτώσεις, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό ή άλλο επικίνδυνο υλικό.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι το ύποπτο κουτί ήταν τελικά κενό περιεχομένου. Η διαπίστωση αυτή έφερε ανακούφιση στις αρχές και τους κατοίκους της περιοχής, καθώς αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Το περιστατικό έληξε χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω επιπλοκές.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού και για την πλήρη διασφάλιση της περιοχής κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αρχές προχώρησαν σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε συγκεκριμένους δρόμους των Εξαρχείων. Η διακοπή αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να επιτραφεί στο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ να εργαστεί με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία διεκόπη στην οδό Αράχωβης, στο τμήμα της από το ύψος της οδού Ιπποκράτους έως το ύψος της οδού Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, μέτρα ελήφθησαν και στην οδό Μαυρομιχάλη, όπου η κίνηση των οχημάτων σταμάτησε από το ύψος της οδού Διδότου έως το ύψος της οδού Ερεσού. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόστηκαν άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρέθηκαν στο σημείο.

Αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ και την επιβεβαίωση ότι το κουτί ήταν άδειο, τα μέτρα ασφαλείας άρθηκαν. Η κυκλοφορία των οχημάτων στους προαναφερθέντες δρόμους αποκαταστάθηκε πλήρως. Οι οδηγοί μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν ξανά τις οδούς Αράχωβης και Μαυρομιχάλη, επιστρέφοντας στους κανονικούς τους ρυθμούς.

Η ομαλοποίηση της κατάστασης στην περιοχή των Εξαρχείων επήλθε λίγη ώρα μετά την αρχική κινητοποίηση, δείχνοντας την αποτελεσματικότητα της επέμβασης των αρμόδιων αρχών. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, με την ασφάλεια των πολιτών να παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki