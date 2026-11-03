Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης Τζόκερ 3140 ανακοινώθηκαν

Η κλήρωση 3140 του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026, με τους τυχερούς αριθμούς να ανακοινώνονται. Το παιχνίδι, που διεξάγεται από την Allwyn, μοίραζε ένα εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων παικτών. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα δελτία τους τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και διαδικτυακά.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3140

Στην κλήρωση Τζόκερ με αριθμό 3140, που έγινε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως τυχεροί ήταν οι εξής: 2, 14, 25, 27, 33. Ο αριθμός Τζόκερ, ο οποίος συμπληρώνει την εξάδα των κερδών, ήταν ο 9. Αυτοί οι αριθμοί καθορίζουν τους νικητές της συγκεκριμένης κλήρωσης.

Η κλήρωση αυτή αποτέλεσε μέρος των τακτικών κληρώσεων του Τζόκερ, οι οποίες διεξάγονται από την Allwyn. Η ανακοίνωση των αριθμών έγινε το βράδυ της Τρίτης, όπως συνηθίζεται για τις κληρώσεις του παιχνιδιού.

Το ποσό που μοιράστηκε και οι αλλαγές στις κατηγορίες

Στην κλήρωση της 3ης Νοεμβρίου, το Τζόκερ μοίραζε ένα εκατομμύριο ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Αυτό το ποσό, το οποίο αποτελεί το τζακ ποτ, μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών της πρώτης κατηγορίας (5+1 σωστές προβλέψεις).

Επιπλέον, έχουν τεθεί σε ισχύ νέοι κανόνες σχετικά με τα ποσά των επάθλων. Το ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία ξεκινά πλέον από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά), σε αντίθεση με τα 600.000 ευρώ που ίσχυαν παλαιότερα. Αυτή η αλλαγή στοχεύει στην αύξηση των προσφερόμενων κερδών για τους παίκτες.

Νέα δεδομένα για τη δεύτερη κατηγορία κερδών

Στη δεύτερη κατηγορία κερδών (5 σωστές προβλέψεις), το έπαθλο έχει πλέον σταθεροποιηθεί και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση. Ωστόσο, υπάρχει ένα ανώτατο όριο καταβολής για το συνολικό έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας, το οποίο ορίζεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά).

Αν προκύψουν έως και 20 νικητές σε αυτή την κατηγορία, τότε ο καθένας θα λάβει το ποσό των 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση που οι νικητές είναι περισσότεροι από 20, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 25 νικητές, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για 100.000 ευρώ.

Τρόποι συμμετοχής και διαδικασία

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις κληρώσεις με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου τους σε ένα από τα πλησιέστερα καταστήματα Allwyn που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Αυτή η μέθοδος είναι η παραδοσιακή και προσβάσιμη σε όλους τους παίκτες.

Ο δεύτερος τρόπος συμμετοχής είναι μέσω διαδικτύου. Οι παίκτες μπορούν να επισκεφθούν το allwyn.gr και να καταθέσουν το δελτίο τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet, από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα φυσικά καταστήματα Allwyn όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Πρόγραμμα κληρώσεων και προθεσμίες

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Η ώρα διεξαγωγής κάθε κλήρωσης έχει οριστεί στις 22:00, προσφέροντας στους παίκτες τρεις ευκαιρίες την εβδομάδα να διεκδικήσουν τα μεγάλα έπαθλα.

Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποια από τις προγραμματισμένες κληρώσεις, η κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται αυστηρά στις 21:30 της ημέρας της κλήρωσης. Είναι σημαντικό οι παίκτες να τηρούν αυτή την προθεσμία για να εξασφαλίσουν την έγκυρη συμμετοχή τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis