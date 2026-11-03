Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε, μετά την απολογία της στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, η 35χρονη γυναίκα που κατηγορείται για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής ομάδας. Η ομάδα αυτή φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και να ιδιοποιούνταν εκατομμύρια ευρώ από δωρεές και εράνους που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Η 35χρονη είναι η σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της εν λόγω Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης.

Η απολογία της 35χρονης και η προσωρινή κράτηση

Η 35χρονη, αφού απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, αμφισβήτησε το ύψος των χρημάτων που φέρονται να λείπουν από τους εράνους. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι το ποσό αυτό ανέρχεται σε περίπου 900.000 ευρώ και όχι σε εκατομμύρια, όπως αρχικά είχε αναφερθεί.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Είναι περίπου 900.000, τόσα μέτρησα εγώ. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά η 35χρονη στην απολογία της. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι γνώριζε τι συνέβαινε με τις δωρεές, ζητώντας συγγνώμη για τη συμμετοχή της. «Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι' αυτόν τον λόγο ζητώ συγγνώμη», υποστήριξε.

Άρνηση πολυτελούς ζωής και λεπτομέρειες διαβίωσης

Στο πλαίσιο της απολογίας της, η 35χρονη αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έκανε πολυτελή ζωή με τα χρήματα που προέρχονταν από τις δωρεές. Υποστήριξε ότι οι εικόνες που έχουν παρουσιαστεί δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα της καθημερινότητάς της και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

«Δεν κάναμε ζωή πολυτελή. Αποσπασματικά επιδεικνύονται στιγμές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», δήλωσε. Για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς της, πρόσθεσε ότι ζει σε ένα διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Τούμπας, για το οποίο καταβάλλει μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ. Επίσης, ανέφερε ότι με τον 37χρονο ιδρυτή της ΜΚΟ ζούσαν συμβατικά, κυρίως λόγω των παιδιών τους.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι και η σύνδεση με τον παράνομο στοιχηματισμό

Σε αντίθεση με την 35χρονη, ο 32χρονος αδελφός της αφέθηκε ελεύθερος, αλλά του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Την ίδια ποινική μεταχείριση είχαν και δύο ακόμα πρόσωπα που απολογήθηκαν ενώπιον του ίδιου ανακριτή. Πρόκειται για έναν διαιτητή και έναν ποδοσφαιρικό παράγοντα, οι οποίοι συνδέονται με ένα διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης.

Το συγκεκριμένο σκέλος αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων που διεξάγονταν σε τοπικά πρωταθλήματα. Οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Η αναμενόμενη απολογία του ιδρυτή της ΜΚΟ

Ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Πέμπτη. Η απολογία του θεωρείται κεντρικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς είναι το πρόσωπο που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την εγκληματική ομάδα και την ιδιοποίηση των χρημάτων από τις δωρεές.

Με πληροφορίες από: News.gr