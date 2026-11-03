Συναγερμός στη Σύρο: Εκκενώθηκε κρουαζιερόπλοιο μετά από απειλή για βόμβα

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη στο λιμάνι της Σύρου, έπειτα από καταγγελία για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλα του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», σημαίας Παναμά. Το πλοίο, που επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ, εκκενώθηκε προληπτικά, ενώ οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διενέργεια ελέγχων. Συνολικά 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος, δηλαδή 1.537 άτομα, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο.

Η ανώνυμη απειλή και η άμεση αντίδραση

Η απειλή για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού διατυπώθηκε ανώνυμα μέσω του συστήματος ναυτικής ραδιοεπικοινωνίας VHF προς το κρουαζιερόπλοιο. Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν τηλεφωνική κλήση, ωστόσο διευκρινίστηκε ότι η επικοινωνία έγινε μέσω VHF. Ο πλοίαρχος του «Crown Iris» ενημέρωσε αμέσως το Λιμεναρχείο Σύρου μόλις έλαβε την απειλή.

Η άμεση αυτή ενέργεια του πλοιάρχου οδήγησε στην κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες ξεκίνησαν τις απαραίτητες διαδικασίες για τον έλεγχο του πλοίου και την ασφάλεια των επιβαινόντων. Η ταχύτητα στην αντίδραση κρίθηκε αναγκαία δεδομένης της φύσης της απειλής και του μεγάλου αριθμού ατόμων που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

Ευρεία κινητοποίηση ειδικών δυνάμεων

Μετά την ενημέρωση από τον πλοίαρχο, οι δυνάμεις ασφαλείας τέθηκαν σε συναγερμό. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια του Λιμενικού Σώματος, ενώ αναμένεται η άφιξη ειδικής Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος, η οποία ταξιδεύει από την Αθήνα με πλωτό μέσο. Η παρουσία της ΜΥΑ είναι καθοριστική για τον έλεγχο του υποθαλάσσιου τμήματος του πλοίου, όπου φέρεται να είχε αναφερθεί η πιθανή τοποθέτηση του μηχανισμού.

Στην επιχείρηση ελέγχου έχει κινητοποιηθεί επίσης ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών, ο οποίος διενεργεί έρευνες στο εσωτερικό του κρουαζιερόπλοιου. Επιπλέον, έχει ζητηθεί η συνδρομή ιδιώτη δύτη, ο οποίος πραγματοποιεί εξονυχιστικό έλεγχο στο υποθαλάσσιο τμήμα του «Crown Iris». Όλες οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και την πλήρη διασφάλιση της περιοχής.

Το κρουαζιερόπλοιο και ο προορισμός του

Το «Crown Iris» είναι ένα κρουαζιερόπλοιο που φέρει σημαία Παναμά. Την Τρίτη, βρισκόταν στο λιμάνι της Σύρου και είχε προγραμματίσει την αναχώρησή του με τελικό προορισμό τη Χάιφα του Ισραήλ. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 1.537 άτομα, εκ των οποίων οι 940 ήταν επιβάτες και οι 597 μέλη του πληρώματος. Ο μεγάλος αριθμός των επιβαινόντων κατέστησε επιτακτική την άμεση και προληπτική εκκένωση του πλοίου για την ασφάλειά τους.

Οι επιβάτες έχουν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο, περιμένοντας την ολοκλήρωση των ελέγχων. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Σύρου, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για να διαπιστωθεί η βασιμότητα της απειλής και να διασφαλιστεί ότι το πλοίο είναι ασφαλές για να συνεχίσει το ταξίδι του.

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι, χωρίς επιβεβαίωση

Η επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό τυχόν εκρηκτικού μηχανισμού στο «Crown Iris» παραμένει σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, οι έλεγχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλα ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κρουαζιερόπλοιου. Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο συνεχίζουν το έργο τους μεθοδικά, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή και συντονισμό, αναμένοντας την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων. Η προτεραιότητα είναι η πλήρης διασφάλιση του πλοίου και η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, πριν δοθεί οποιαδήποτε άλλη εντολή ή ληφθεί απόφαση σχετικά με την περαιτέρω πορεία του κρουαζιερόπλοιου και των επιβαινόντων του.

Με πληροφορίες από: Topontiki