Κοινοπραξία του Τοντ Μπόελι διεκδικεί τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της Lukoil

Μια συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα μπορούσε να μεταβάλει τον χάρτη της διεθνούς αγοράς ενέργειας, βρίσκεται στα σκαριά. Κοινοπραξία υπό τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο και πρώην πρόεδρο της Τσέλσι, Τοντ Μπόελι, προετοιμάζει μια ανταλλαγή τίτλων με στόχο την εξαγορά των διεθνών περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil. Η Lukoil βρίσκεται υπό καθεστώς δυτικών κυρώσεων, και η συμφωνία αποσκοπεί στην παράκαμψη αυτών των εμποδίων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μια τράπεζα που ενεργεί για λογαριασμό της κοινοπραξίας έχει ήδη προχωρήσει στην αγορά δεσμευμένων τίτλων της Lukoil αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από δυτικά επενδυτικά κεφάλαια. Ο σκοπός αυτής της κίνησης είναι η ανταλλαγή των τίτλων με τις διεθνείς δραστηριότητες της ρωσικής εταιρείας.

Η διαδικασία της εξαγοράς και η αξία των περιουσιακών στοιχείων

Εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί, θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας διαδικασίας πώλησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για περισσότερο από έναν χρόνο. Το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της συμφωνίας, είχε αρχικά αποτιμηθεί στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πετρελαϊκά κοιτάσματα, διυλιστήρια και πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές, συγκεκριμένα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ωστόσο, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, η αξία του χαρτοφυλακίου έχει υποχωρήσει, καθώς ορισμένες από τις εγκαταστάσεις έχουν σταματήσει να λειτουργούν.

Οι βασικοί συντελεστές της κοινοπραξίας

Στην κοινοπραξία που επιδιώκει την εξαγορά συμμετέχει ενεργά ο Τοντ Μπόελι, ένας επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι. Ο Μπόελι είναι ευρέως γνωστός για τις συμμετοχές του σε μεγάλες αθλητικές ομάδες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι Los Angeles Dodgers και οι Los Angeles Lakers, ενώ είναι επίσης γνωστός για την ιδιοκτησιακή του συμμετοχή στην Τσέλσι.

Στο επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης η International Holding Company (IHC) και η Al Hail Holding, αμφότερες εταιρείες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την πρόταση υποστηρίζουν ακόμη οι αδελφοί Αλ Χαγιάτ, οι οποίοι έχουν καταγωγή από τη Συρία και το Κατάρ, καθώς και ο αμερικανικός κρατικός οργανισμός χρηματοδότησης αναπτυξιακών επενδύσεων, International Development Finance Corporation (DFC).

Η σημασία της συμφωνίας για τις δυτικές κυρώσεις

Μια ενδεχόμενη συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία για την αποτελεσματικότητα των δυτικών κυρώσεων. Θα δείξει κατά πόσο αυτές οι κυρώσεις μπορούν να υποχρεώσουν έναν μεγάλο ρωσικό όμιλο να αποεπενδύσει από τις διεθνείς δραστηριότητές του.

Παράλληλα, η συναλλαγή θα αναδείξει την ικανότητα διατήρησης των στρατηγικών πετρελαϊκών επιχειρήσεων της Lukoil, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίζονται τα οικονομικά οφέλη για τη Μόσχα. Αυτό το διπλό αποτέλεσμα είναι κρίσιμο για την αξιολόγηση της στρατηγικής των κυρώσεων.

Απουσία σχολίων από τους εμπλεκόμενους

Σχετικά με την εν λόγω συμφωνία, εκπρόσωποι του Τοντ Μπόελι δεν απάντησαν στα επανειλημμένα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Αντίστοιχα, εκπρόσωπος της IHC δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει ενδεχόμενες επενδυτικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, η Al Hail, οι αδελφοί Αλ Χαγιάτ και η DFC δεν ανταποκρίθηκαν στα σχετικά αιτήματα για παροχή πληροφοριών ή δηλώσεων, διατηρώντας σιγή ιχθύος γύρω από τις εξελίξεις της διαπραγμάτευσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis