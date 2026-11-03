Συνελήφθη 52χρονος στην Αττική για πορνογραφία ανηλίκων

Οι αρχές προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής (30/10/26) στη σύλληψη ενός 52χρονου σε περιοχή της Αττικής. Ο άνδρας κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν την πορνογραφία ανηλίκων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρύτερης προανακριτικής έρευνας, η οποία αποκάλυψε πλήθος στοιχείων εις βάρος του.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η επιχείρηση των αρχών οδήγησε στην κράτηση του 52χρονου το πρωί της Παρασκευής, συγκεκριμένα στις 30 Οκτωβρίου του 2026. Η σύλληψη έλαβε χώρα σε μία περιοχή εντός του νομού Αττικής, μετά από ενδελεχή έρευνα που είχε προηγηθεί. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με την κατοχή και διακίνηση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, ένα αδίκημα με ιδιαίτερη βαρύτητα.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον 52χρονο προέκυψαν από την προανακριτική διαδικασία, η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση τυχόν παραβάσεων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας ανηλίκων. Η συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε στην αποκάλυψη και τεκμηρίωση πράξεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της πορνογραφίας ανηλίκων, οδηγώντας τελικά στην ταυτοποίηση και σύλληψη του υπόπτου.

Η προανακριτική έρευνα και τα ευρήματα

Η προανακριτική έρευνα, η οποία διεξήχθη με μεγάλη προσοχή και λεπτομέρεια, είχε ως κύριο αντικείμενο τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την τέλεση αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι αρχές κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι ο 52χρονος διατηρούσε στην κατοχή του έναν μεγάλο αριθμό αρχείων, τα οποία περιείχαν υλικό πορνογραφίας ανηλίκων. Αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης και την περαιτέρω δράση των διωκτικών αρχών.

Η διερεύνηση των στοιχείων οδήγησε στην αποκάλυψη της έκτασης της παράνομης δραστηριότητας του κατηγορούμενου. Το πλήθος των αρχείων που βρέθηκαν στην κατοχή του, επιβεβαίωσε τις αρχικές υποψίες και ενίσχυσε τη βάση των κατηγοριών. Η συστηματική φύση της κατοχής τέτοιου υλικού υποδηλώνει μια συνεχή και εκτεταμένη δράση, η οποία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου

Μετά τη σύλληψη του 52χρονου, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένη έρευνα στην οικία του, σε περιοχή της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα σημαντικό πλήθος ψηφιακών πειστηρίων. Αυτά τα πειστήρια περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, όπως υπολογιστές, σκληρούς δίσκους και άλλα μέσα, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς για την ανεύρεση περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων.

Εκτός από τα ψηφιακά πειστήρια, στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα χρηματικό ποσό. Συγκεκριμένα, οι αρχές εντόπισαν 3.555 ευρώ σε μετρητά. Η κατάσχεση του χρηματικού ποσού αποτελεί μέρος της συνολικής έρευνας για την υπόθεση, καθώς μπορεί να συνδέεται με την παράνομη δραστηριότητα του κατηγορούμενου ή να αποτελεί προϊόν αυτής.

Ο ψηφιακός φάκελος με χιλιάδες αρχεία

Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά ευρήματα της έρευνας ήταν η ανακάλυψη ενός ψηφιακού φακέλου, ο οποίος περιείχε έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αρχείων πορνογραφικού περιεχομένου. Ο φάκελος αυτός βρέθηκε κατά την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιείχε πάνω από 3.900 αρχεία. Ο αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός της έκτασης της συλλογής του κατηγορούμενου και της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Το περιεχόμενο των αρχείων αυτών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς απεικόνιζε ανήλικους. Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα, κάποια από τα παιδιά που εμφανίζονται στα αρχεία ήταν ακόμα και 12 ετών. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την ιδιαίτερη ευαισθησία και τη βαρύτητα των αδικημάτων για τα οποία κατηγορείται ο 52χρονος.

Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου όγκου υλικού, με ανήλικους σε τόσο μικρή ηλικία, χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του συλληφθέντος. Η συνεχής και εκτεταμένη κατοχή τέτοιου περιεχομένου αποτελεί βασικό στοιχείο για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Newsit