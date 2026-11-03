Έληξε πριν από λίγη ώρα το θρίλερ στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, όπου ένας 45χρονος Ινδός εργάτης παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές. Ο άνδρας φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι δύο ομοεθνείς του, οι οποίοι ήταν ανιψιοί του, μέσα σε χοιροτροφική φάρμα. Μετά το διπλό έγκλημα, ο δράστης ανέβηκε σε σιλό της επιχείρησης, απειλώντας ότι θα αυτοκτονήσει.

Η παράδοσή του ήρθε έπειτα από πολύωρες προσπάθειες ειδικού διαπραγματευτή, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο μαζί με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας φρουρούμενος, καθώς φέρει τραύμα στο λαιμό.

Το χρονικό του διπλού εγκλήματος

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί, μέσα στις εγκαταστάσεις της χοιροτροφικής μονάδας στις Λιβανάτες. Ο 45χρονος Ινδός εργάτης, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επιτέθηκε εναντίον των δύο άλλων Ινδών εργατών, χτυπώντας τους επανειλημμένα με μαχαίρι.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο ένας εκ των θυμάτων να καταλήξει νεκρός επιτόπου. Ο δεύτερος τραυματισμένος εργάτης διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε και ο δικός του θάνατος, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε δύο.

Η ταυτότητα δραστών και θυμάτων

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, τα δύο θύματα είναι αδέλφια, ηλικίας 23 και 26 ετών. Ο δράστης, ο 45χρονος Ινδός, φέρεται να είναι θείος των δύο νεκρών ανιψιών του, προσδίδοντας ακόμα πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση.

Μάλιστα, αναφέρεται πως ο ίδιος ο θείος είχε φροντίσει και είχε μεριμνήσει ώστε τα δύο νεαρά άτομα να έρθουν στην Ελλάδα για εργασία, γεγονός που καθιστά το κίνητρο της διπλής δολοφονίας ακόμα πιο δυσεξήγητο για τις αρχές.

Το θρίλερ με την απειλή αυτοκτονίας

Αμέσως μετά την επίθεση και τις δολοφονίες των δύο ανιψιών του, ο 45χρονος δράστης ανέβηκε σε ένα σιλό που βρίσκεται εντός της χοιροτροφικής μονάδας. Από εκεί, απειλούσε ότι θα έβαζε τέλος στη ζωή του, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και αγωνίας στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον τόπο του διπλού εγκλήματος. Παράλληλα, ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας μεταφέρθηκε στις Λιβανάτες με σκοπό να πείσει τον δράστη να κατέβει και να παραδοθεί με ασφάλεια.

Η παράδοση και η διακομιδή του δράστη

Μετά από πολύωρες και επίμονες προσπάθειες του ειδικού διαπραγματευτή, ο 45χρονος πείστηκε τελικά να εγκαταλείψει το σιλό και να παραδοθεί στους αστυνομικούς. Η παράδοση πραγματοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω επεισόδια, φέρνοντας τέλος στην αγωνία που επικρατούσε.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ινδός εργάτης φέρει ένα τραύμα στο λαιμό, το οποίο πιθανότατα προήλθε από αυτοτραυματισμό με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε στην επίθεση. Για τον λόγο αυτό, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο, συνοδεία των αστυνομικών, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Από το Κέντρο Υγείας Αταλάντης, ο 45χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου και θα νοσηλευτεί φρουρούμενος. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η έρευνα των αρχών για τα αίτια

Την προανάκριση για την υπόθεση του διπλού φονικού έχει αναλάβει η Ασφάλεια Λαμίας. Οι αστυνομικοί διερευνούν επισταμένως τα αίτια που οδήγησαν τον 45χρονο Ινδό εργάτη στην αποτρόπαια πράξη της δολοφονίας των δύο ανιψιών του.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας παραμένουν άγνωστα, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες και τους λόγους πίσω από το τραγικό αυτό γεγονός που συγκλόνισε τις Λιβανάτες Φθιώτιδας.

Με πληροφορίες από: News.gr