Η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» προσωρινά κρατούμενη – Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνου Φιρινίδη, μετά την απολογία της στον Α’ τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Η 35χρονη κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση φερόμενης υπεξαίρεσης χρημάτων που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τόσο της κ. Μανησιώτη όσο και του κ. Φιρινίδη, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαίρεση 2,9 εκατ. ευρώ.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και εντοπισμός χρημάτων

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στην πλήρη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της Βασιλικής Μανησιώτη. Η δέσμευση αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αρχή αναζητούσε ίχνη για τη μεταφορά χρηματικών ποσών των κατηγορουμένων μέσω λογαριασμών PayPal. Από αυτή την αναζήτηση, εντοπίστηκαν χρήματα στο Λουξεμβούργο, η αξία των οποίων φτάνει τα 300.000 ευρώ. Επιπλέον, έχουν ήδη δεσμευτεί ακίνητα των κατηγορουμένων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι δωρητές που είχαν προσφέρει χρήματα στην ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα ποσά τους. Για να το πράξουν, θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά που αποδεικνύουν τις δωρεές τους, όπως χαρτιά ή email που γνωστοποιούν την κατάθεση χρημάτων στη συγκεκριμένη οργάνωση.

Η προσωρινή κράτηση της Βασιλικής Μανησιώτη

Η Βασιλική Μανησιώτη, η οποία χαρακτηρίζεται ως η (πρώην) σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου, ιδρυτή της ΜΚΟ, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της. Η ίδια κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης χρημάτων από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

Η απολογία της 35χρονης: «Είναι εθισμένος στον τζόγο»

Κατά την απολογία της, η 35χρονη φέρεται να παραδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης των χρημάτων. Απέδωσε την εξέλιξη της υπόθεσης στον εθισμό του συντρόφου της στον στοιχηματισμό. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι τα ποσά που αποτελούν αντικείμενο της υπόθεσης είναι μικρότερα από αυτά που έχουν αναφερθεί αρχικά, κάνοντας λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επιπλέον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, η κ. Μανησιώτη ανέφερε ότι ένα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών του ζευγαριού. «Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Κι αυτά τα πήρε ο πρώην άντρας μου, με τον οποίο ζούμε συμβατικά λόγω των παιδιών, και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό το λόγο ζητώ συγγνώμη», δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της.

Η ίδια αρνήθηκε ότι ζούσαν πολυτελή ζωή, ισχυριζόμενη: «Επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές από τη ζωή μας που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι 68 τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ».

Οι επόμενες απολογίες και οι άλλοι εμπλεκόμενοι

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες και άλλων προσώπων. Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο βασικός κατηγορούμενος και ιδρυτής της ΜΚΟ, αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να δώσει εξηγήσεις την Πέμπτη. Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία του κατηγορούμενου προέδρου τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας και θα ολοκληρωθεί την επομένη με τον 37χρονο, βασικό – κατά τη δικογραφία – κατηγορούμενο.

Ενώ η Βασιλική Μανησιώτη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της, ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας κι ένας 35χρονος διαιτητής. Ο 32χρονος αδελφός αρνήθηκε την εμπλοκή του στις αποδιδόμενες πράξεις. Οι δύο τελευταίοι, ο διοικητικός παράγοντας και ο διαιτητής, διώκονται για το σκέλος της υπόθεσης που συνδέεται με τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos