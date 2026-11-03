Γεραπετρίτης: Επιχειρησιακή παρέμβαση σε περίπτωση παρεμπόδισης του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου

Μήνυμα προς την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, την Τρίτη. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη παρεμπόδιση των εργασιών του έργου.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ανεξαρτήτως των πιθανών αντιδράσεων που ενδέχεται να προέλθουν από την τουρκική πλευρά. Η δέσμευση αυτή αποτελεί κεντρικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η δέσμευση για την ηλεκτρική διασύνδεση

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης φέρεται να υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αποτελεί ένα έργο το οποίο η ελληνική κυβέρνηση έχει τη σαφή βούληση να προχωρήσει. Η απόφαση αυτή είναι ανεξάρτητη από τις ενδεχόμενες αντιδράσεις που μπορεί να εκδηλώσει η Τουρκία, γεγονός που αναδεικνύει την αποφασιστικότητα της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Η δέσμευση αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ενεργειακή διασύνδεση των δύο χωρών, ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ασφάλειας.

Το μήνυμα προς την Άγκυρα

Ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, δηλώνοντας ότι η Αθήνα είναι πλήρως προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Η προειδοποίηση αυτή αφορά συγκεκριμένα την πόντιση του καλωδίου, η οποία αποτελεί κρίσιμο στάδιο στην υλοποίηση του έργου.

Ο κ. Γεραπετρίτης διαμήνυσε πως, εφόσον επιχειρηθεί από την Τουρκία παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, θα υπάρξει άμεση επιχειρησιακή παρέμβαση. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ετοιμότητα της Ελλάδας να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων που αφορούν τα εθνικά της συμφέροντα.

Η εκτίμηση για την Ανατολική Μεσόγειο

Παρά τις αυστηρές προειδοποιήσεις, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Άγκυρα δύσκολα θα επιλέξει να αντιδράσει με τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση της κατάστασης.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα συνδέεται άμεσα με γαλλικά συμφέροντα και διαθέτει παράλληλα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι παράγοντες αυτοί, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, καθιστούν λιγότερο πιθανή μια επιθετική αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας, καθώς θα έπρεπε να λάβει υπόψη της τις ευρύτερες διεθνείς επιπτώσεις.

Η ενημέρωση στη Βουλή

Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών έγιναν στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής. Η συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, με πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους βουλευτές για σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η ατζέντα της ενημέρωσης περιλάμβανε τις διατλαντικές σχέσεις, ένα πεδίο ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η συζήτηση αυτή παρείχε την ευκαιρία στον υπουργό να αναλύσει τις θέσεις της χώρας σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα και να ενημερώσει τους εκπροσώπους του κοινοβουλίου για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki