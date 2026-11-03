Συναγερμός στη Σύρο: Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris»

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Σύρου έπειτα από καταγγελία για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris». Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί άμεσα, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους στο πλοίο, το οποίο επρόκειτο να αποπλεύσει για τη Χάιφα του Ισραήλ. Στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος, οι οποίοι παραμένουν εντός του πλοίου κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Η κινητοποίηση των αρχών

Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά από τηλεφώνημα που δέχθηκε το Λιμενικό Σώμα της Σύρου, αναφέροντας την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο κρουαζιερόπλοιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άγνωστο άτομο επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου VHF με το «Crown Iris», δηλώνοντας ότι υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετημένος στα ύφαλά του.

Αμέσως μετά την ενημέρωση, ο πλοίαρχος του κρουαζιερόπλοιου ενημέρωσε το Λιμεναρχείο Σύρου. Αυτό οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, με στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής να σπεύδουν στο σημείο για να συντονίσουν και να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας.

Οι έρευνες σε εξέλιξη

Οι έλεγχοι για τον εντοπισμό του φερόμενου εκρηκτικού μηχανισμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στις έρευνες συμμετέχουν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης, οι οποίοι ελέγχουν εξονυχιστικά την ύφαλα του πλοίου. Παράλληλα, ένας ιδιώτης δύτης έχει ήδη πραγματοποιήσει έλεγχο στα ύφαλα του κρουαζιερόπλοιου.

Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα των ελέγχων τόσο από τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους όσο και από τον ιδιώτη δύτη έχουν αποβεί αρνητικά. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς στο λιμάνι αναμένεται να μεταβεί και ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος. Η ομάδα της ΜΥΑ θα συμμετάσχει στις έρευνες, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως ότι δεν υπάρχει κανένας εκρηκτικός μηχανισμός στο πλοίο, όπως αναφέρουν πληροφορίες από το υπουργείο Ναυτιλίας.

Το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» και οι επιβάτες

Το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris», το οποίο φέρει σημαία Παναμά, βρισκόταν στο λιμάνι της Σύρου με προγραμματισμένο δρομολόγιο για τη Χάιφα του Ισραήλ. Επί του πλοίου επιβαίνουν συνολικά 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος, αριθμός που ανέρχεται σε 1.537 άτομα.

Οι επιβάτες παραμένουν εντός του «Crown Iris» καθ' όλη τη διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας. Οι αρχές έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια τόσο των επιβαινόντων όσο και του πληρώματος, ενώ οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξει πλήρης βεβαιότητα για την ασφάλεια του πλοίου και την απουσία οποιουδήποτε κινδύνου.

Το χρονικό της ανησυχίας

Ο συναγερμός στη Σύρο ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα, με την καταγγελία για τον εκρηκτικό μηχανισμό να προκαλεί άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών. Η επικοινωνία του αγνώστου μέσω ασυρμάτου VHF με το κρουαζιερόπλοιο «Crown Iris» ήταν το έναυσμα για την έναρξη των εκτεταμένων ελέγχων.

Από την πρώτη στιγμή, το Λιμενικό Σώμα της Σύρου, σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας, έθεσε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο ασφαλείας. Η παρουσία ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ιδιωτών δυτών και η αναμενόμενη άφιξη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η καταγγελία, παρόλο που οι αρχικοί έλεγχοι δεν έχουν αποφέρει θετικά αποτελέσματα ως προς την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την διασφάλιση της ασφαλούς αναχώρησης του πλοίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Ieidiseis