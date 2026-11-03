Κατέρρευσε οροφή σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμεικό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026 στον Κεραμεικό, όταν κατέρρευσε η οροφή ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Μεγαρέων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Πυροσβεστικές δυνάμες έσπευσαν στο σημείο για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για την πιθανή διαμονή άστεγου στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η κατάρρευση και η άμεση κινητοποίηση

Η κατάρρευση της οροφής σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 4 το μεσημέρι της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, όταν ένα τμήμα της τοιχοποιίας του σπιτιού κατέρρευσε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Αμέσως μετά την ενημέρωση, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο. Αρχικά, οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις, ενώ στη συνέχεια ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό και μέσα. Συνολικά, δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα ανέλαβαν το έργο των ερευνών.

Έρευνες για εγκλωβισμένα άτομα

Οι επιχειρήσεις των πυροσβεστών επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων κάτω από τα συντρίμμια. Το κτίριο, μια εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία, βρισκόταν στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Μεγαρέων. Υπήρχαν πληροφορίες ότι στο εσωτερικό του κτιρίου ενδέχεται να διαμένει άστεγος άνθρωπος, γεγονός που ενέτεινε την ανάγκη για ενδελεχείς έρευνες.

Για την υποστήριξη των ερευνών, κινητοποιήθηκε και κλιμάκιο της 1ης ΕΜΑΚ. Στο σημείο έφτασε ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης, ο οποίος συνέδραμε στις προσπάθειες των πυροσβεστών για τον εντοπισμό οποιουδήποτε ατόμου μπορεί να βρισκόταν εντός του κτιρίου κατά τη στιγμή της κατάρρευσης.

Συμμετοχή άλλων αρχών και μέτρα ασφαλείας

Εκτός από την Πυροσβεστική, στο σημείο της κατάρρευσης βρέθηκαν και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), οι οποίες συντόνισαν την κυκλοφορία και διασφάλισαν την περίμετρο ασφαλείας. Η οδός Κεραμεικού έκλεισε στο ύψος της Μύκαλης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι για τους πολίτες.

Ο Δήμος Αθηναίων κινητοποιήθηκε επίσης, δηλώνοντας την ετοιμότητά του για τη μεταφορά των αδρανών υλικών που προέκυψαν από την κατάρρευση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες αρχές. Η συνεργασία όλων των φορέων ήταν άμεση και συντονισμένη για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Διερεύνηση των αιτίων

Μετά την αρχική φάση των ερευνών και των επιχειρήσεων διάσωσης, ξεκίνησε η διαδικασία διερεύνησης των αιτίων που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου. Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Το κλιμάκιο θα αναλάβει να εξετάσει όλες τις παραμέτρους του συμβάντος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της κατάρρευσης.

Οι αρχές θα συλλέξουν στοιχεία και μαρτυρίες, εφόσον υπάρχουν, προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το περιστατικό. Η έρευνα θα προσπαθήσει να ρίξει φως στο γιατί ένα τμήμα του εγκαταλελειμμένου κτιρίου κατέρρευσε, δεδομένου ότι οι συνθήκες παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis