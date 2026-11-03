Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Πρέπει να ελέγξουμε την επίθεσή μας»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Euroleague, στάθηκε στις βασικές παραμέτρους που πρέπει να προσέξει η ομάδα του. Ο Σέρβος προπονητής τόνισε την ανάγκη για έλεγχο της επίθεσης και περιορισμό των λαθών, ενώ υπογράμμισε ότι οι «πράσινοι» δεν πρέπει να αφήσουν τους Μαδριλένους να τρέξουν στον αγωνιστικό χώρο. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι μια τιτανομαχία στο πλαίσιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η κρισιμότητα της αναμέτρησης στη Euroleague

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την 4η Νοεμβρίου, στις 21:15, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το Novasports Prime και θα καλύπτεται ζωντανά από το Gazzetta. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε κάθε παιχνίδι στην Euroleague ως δύσκολο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καλή απόδοση από την πλευρά της ομάδας του.

Ο προπονητής αναφέρθηκε στην ποιότητα του αντιπάλου, επισημαίνοντας ότι η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει με γρήγορο ρυθμό. Για αυτόν τον λόγο, τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να αγωνιστεί αποτελεσματικά, ώστε να ανακόψει τον ρυθμό των Ισπανών και να μην τους επιτρέψει να αναπτύξουν το παιχνίδι τους.

Στρατηγική για τον περιορισμό της Ρεάλ και των λαθών

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον αγώνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε έμφαση στον έλεγχο της επίθεσης του Παναθηναϊκού. «Πρέπει να ελέγξουμε την επίθεσή μας, να μην τους αφήσουμε να τρέξουν και να περιορίσουμε τα λάθη μας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο προπονητής αποκάλυψε ότι έχει γίνει συζήτηση με τους παίκτες για το πώς πρέπει να προσεγγίσουν το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα διαφορετικά σε αυτή την αναμέτρηση.

Ο περιορισμός των λαθών αποτελεί βασική προτεραιότητα, καθώς, όπως ανέφερε, η ομάδα είχε πολλά λάθη στο προηγούμενο παιχνίδι της. Αυτός ο αριθμός των λαθών πρέπει να διορθωθεί άμεσα, προκειμένου να παρουσιαστεί η καλύτερη δυνατή εικόνα απέναντι σε έναν τόσο απαιτητικό αντίπαλο.

Ο χαρακτήρας και η πίεση των εντός έδρας αγώνων

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε επίσης στην πίεση που συνοδεύει τα εντός έδρας παιχνίδια, σημειώνοντας ότι ο κόσμος συχνά μιλάει για το αποτέλεσμα. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, το θέμα είναι πάντα θέμα χαρακτήρα.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Άρη, ο Ομπράντοβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα των παικτών του, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα κλειστό παιχνίδι. Έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα για την εμφάνισή της, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να συνεχίσουν να παλεύουν και να διορθώσουν τα λάθη που παρατηρήθηκαν.

Απουσίες και η ποιότητα του ρόστερ

Σχετικά με τις απουσίες, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε ενήμερος για τα νέα που αφορούν τον Καμπάτσο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης διαθέτει ένα ρόστερ με μεγάλη ποιότητα, το οποίο της επιτρέπει να καλύπτει αποτελεσματικά τυχόν απουσίες και να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο.

Αναφορικά με την κατάσταση του Ρογκαβόπουλου, ο προπονητής ενημέρωσε ότι ο παίκτης δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί με την ομάδα αυτή τη στιγμή. Η κατάστασή του αξιολογείται μέρα με τη μέρα, και προς το παρόν δεν είναι σε θέση να προσφέρει τη βοήθειά του στην ομάδα του Παναθηναϊκού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta