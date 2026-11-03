Το «και τι πειράζει;» στους δρόμους κοστίζει ζωές: Αυξημένα τα τροχαία ατυχήματα

Σημαντική αύξηση στα τροχαία ατυχήματα και τους θανάτους στους ελληνικούς δρόμους καταγράφουν τα πιο πρόσφατα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026, σημειώθηκαν 6.056 τροχαία που προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ανθρώπων, με 272 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν μια οδυνηρή πραγματικότητα που απαιτεί άμεση προσοχή και αλλαγή συμπεριφοράς.

Η αυξητική τάση των τροχαίων ατυχημάτων

Τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026 δείχνουν μια ανησυχητική εικόνα στην οδική ασφάλεια της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια αυτών των επτά μηνών, ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα θανάτους ή τραυματισμούς ανήλθε σε 6.056. Αυτός ο αριθμός παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 2,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους, του 2025.

Ειδικότερα, μέσα σε αυτούς τους επτά μήνες, 272 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της χώρας. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ιδιαίτερα βαρύς, καθώς καταγράφηκαν 1.035 τροχαία ατυχήματα και 60 νεκροί. Ο αριθμός των θυμάτων μόνο για τον μήνα Ιούλιο παρουσίασε αύξηση 17,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, γεγονός που υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για λήψη μέτρων.

Παράγοντες κινδύνου και επικίνδυνες συμπεριφορές

Η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα που δεν εξαρτάται από έναν μόνο παράγοντα. Απαιτείται ένας συνδυασμός ασφαλέστερων υποδομών και οχημάτων, αποτελεσματικού ελέγχου, σωστής εκπαίδευσης των οδηγών και, κυρίως, μια ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινή οδηγική συμπεριφορά. Η υπερβολική ταχύτητα, η κατανάλωση αλκοόλ και η απόσπαση της προσοχής αποτελούν κοινούς παράγοντες που συμβάλλουν στα τροχαία.

Επιπλέον, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παράλειψη χρήσης ζώνης ασφαλείας ή κράνους, καθώς και η ελλιπής συντήρηση του οχήματος, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μείγμα. Συχνά, αυτές είναι συνειδητές επιλογές που υποτιμώνται, καθώς θεωρούνται μικρές, συνηθισμένες ή «αθώες» παραβάσεις. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η ταχύτητα είναι καθοριστικός παράγοντας σε περίπου 30% των θανατηφόρων τροχαίων, ενώ η απόσπαση της προσοχής, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η μη χρήση ζώνης συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου.

Η νοοτροπία του «και τι πειράζει;»

Η καθημερινότητα στους δρόμους είναι γεμάτη από στιγμές που χαρακτηρίζονται από την ερώτηση «Και τι πειράζει;». Αυτή η νοοτροπία εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, όπως η στιγμιαία ματιά στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, η απόφαση να μη φορέσει κάποιος ζώνη ασφαλείας επειδή κάθεται στο πίσω κάθισμα, ή η σύντομη διαδρομή με τη μηχανή χωρίς κράνος. Ακόμη και τα φθαρμένα ελαστικά που μπορούν να αντέξουν «λίγο ακόμη» αποτελούν μέρος αυτής της επικίνδυνης αντίληψης.

Αυτές οι φαινομενικά ασήμαντες επιλογές έχουν σοβαρές συνέπειες. Επίσης, το παιδί που παρακολουθεί τον ενήλικα να παραβιάζει τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, μαθαίνει ότι αυτός είναι ο φυσιολογικός τρόπος οδήγησης, διαιωνίζοντας έτσι μια επικίνδυνη συμπεριφορά στις επόμενες γενιές οδηγών. Η δικαιολογία είναι σχεδόν πάντα η ίδια: «Και τι πειράζει;».

Η καμπάνια «Και τι πειράζει κύριε Ιαβέρη;»

Ακριβώς σε αυτό το γνώριμο ερώτημα έρχεται να απαντήσει η καμπάνια της εταιρείας Inter Cars, με τίτλο «Και τι πειράζει κύριε Ιαβέρη;». Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως μέρος της ευρύτερης δράσης «Η ζωή δεν έχει ανταλλακτικό». Η Inter Cars επιλέγει να προσεγγίσει το θέμα της οδικής ασφάλειας με άμεσο και ρεαλιστικό τρόπο, χωρίς ωραιοποιήσεις.

«Συνοδηγός» σε αυτή την προσπάθεια είναι ο Ιαβέρης, γνωστός και ως Τάσος Μαρκουίζος, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες οδηγούς αγώνων. Ο Ιαβέρης έχει συνδέσει τη δημόσια παρουσία του επί δεκαετίες με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ασφαλή οδήγηση. Μέσα από μια σειρά σύντομων βίντεο, ο Ιαβέρης ακούει τις καθημερινές δικαιολογίες που ακούγονται στους δρόμους και προσφέρει άμεσες, ξεκάθαρες απαντήσεις, επιδιώκοντας να αλλάξει την επικίνδυνη νοοτροπία.

Με πληροφορίες από: Athletiko