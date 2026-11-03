Οι γιατροί εκφράζουν ανησυχία για τη νέα τάση ευεξίας με κλύσμα καφέ στο TikTok

Μια πρακτική που υπάρχει εδώ και δεκαετίες, τα κλύσματα με καφέ, επανέρχεται περιοδικά στο προσκήνιο των συζητήσεων περί ευεξίας, βρίσκοντας πλέον πρόσφορο έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok. Παρά τους ισχυρισμούς για αποτοξίνωση του σώματος, βελτίωση της πέψης και ενίσχυση της ενέργειας, η ιατρική κοινότητα εκφράζει σοβαρές ανησυχίες, καθώς δεν υπάρχουν αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία και η πρακτική έχει συνδεθεί με σοβαρές επιπλοκές.

Η επιστροφή μιας παλιάς πρακτικής

Τα κλύσματα με καφέ αποτελούν μια εναλλακτική πρακτική που έχει ιστορία δεκαετιών. Ενώ κατά καιρούς εμφανίζονται και εξαφανίζονται από τις τάσεις, το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει δυναμική επανεμφάνιση, κυρίως μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Οι συζητήσεις γύρω από αυτή τη μέθοδο εντείνονται, με πολλούς χρήστες να την προωθούν ως μέρος μιας ρουτίνας ευεξίας.

Η παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικότερα στο TikTok, έχει δώσει νέα ώθηση σε αυτή την παλιά πρακτική, καθιστώντας την θέμα συζήτησης μεταξύ όσων αναζητούν τρόπους για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας τους. Αυτή η περιοδική επανεμφάνιση αναδεικνύει την τάση για αναζήτηση μη συμβατικών μεθόδων για την επίτευξη καλύτερης σωματικής κατάστασης.

Οι ισχυρισμοί περί αποτοξίνωσης και ενέργειας

Οι υποστηρικτές των κλυσμάτων με καφέ προβάλλουν διάφορους ισχυρισμούς σχετικά με τα οφέλη τους για τον ανθρώπινο οργανισμό. Ένας από τους βασικούς ισχυρισμούς είναι ότι αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο για την «αποτοξίνωση του σώματος». Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο καφές, όταν χορηγείται με αυτό τον τρόπο, βοηθά στην αποβολή τοξινών από τον οργανισμό, συμβάλλοντας σε μια γενικότερη «κάθαρση».

Επιπλέον, οι υποστηρικτές αναφέρουν ότι η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε «βελτίωση της πέψης». Θεωρούν ότι τα κλύσματα με καφέ συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Ένας ακόμα συχνός ισχυρισμός αφορά την «ενίσχυση της ενέργειας», με πολλούς να δηλώνουν ότι αισθάνονται πιο ζωντανοί και δραστήριοι μετά τη χρήση τους, αποδίδοντας αυτό το αποτέλεσμα στην υποτιθέμενη δράση του καφέ.

Η ιατρική άποψη: Έλλειψη αποδεδειγμένων οφελών

Παρά τους διαδεδομένους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις συζητήσεις περί ευεξίας, η ιατρική κοινότητα διατηρεί μια ξεκάθαρη στάση απέναντι στα κλύσματα με καφέ. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτή η εναλλακτική πρακτική «δεν παρουσιάζει αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία». Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα ή κλινικές μελέτες που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς περί αποτοξίνωσης, βελτίωσης της πέψης ή ενίσχυσης της ενέργειας.

Η έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης αποτελεί βασικό σημείο προβληματισμού για τους γιατρούς. Ενώ οι υποστηρικτές βασίζονται σε προσωπικές μαρτυρίες και υποκειμενικές αισθήσεις, η ιατρική επιστήμη απαιτεί αντικειμενικά στοιχεία για να αναγνωρίσει οποιαδήποτε θεραπευτική ή ωφέλιμη δράση. Ως εκ τούτου, η πρακτική αυτή δεν υποστηρίζεται από την επίσημη ιατρική γνώση ως μέθοδος βελτίωσης της υγείας.

Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία

Πέρα από την απουσία αποδεδειγμένων οφελών, η χρήση κλυσμάτων με καφέ έχει συνδεθεί με «σοβαρές επιπλοκές» για την υγεία. Οι γιατροί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή αυτής της εναλλακτικής πρακτικής μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες και επικίνδυνες καταστάσεις. Αυτές οι επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορα προβλήματα, τα οποία καθιστούν την πρακτική δυνητικά επιβλαβή για τον οργανισμό.

Η σύνδεση των κλυσμάτων με καφέ με σοβαρές επιπλοκές υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή και αποφυγή τέτοιων μη εγκεκριμένων μεθόδων. Η ιατρική κοινότητα προειδοποιεί ότι η αναζήτηση λύσεων ευεξίας εκτός των επιστημονικά τεκμηριωμένων πλαισίων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ατόμων, αντί να την βελτιώσει, όπως υποστηρίζουν οι θιασώτες της συγκεκριμένης τάσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta