Το μικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας έκρινε ενόχους πέντε αστυνομικούς για βασανιστήρια στον Βασίλη Μάγγο

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας έλαβε μια ιστορική απόφαση, κρίνοντας ενόχους πέντε από τους έξι αστυνομικούς που κατηγορούνταν για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγγου. Η ετυμηγορία αυτή αποτελεί, σύμφωνα με τον πατέρα του θύματος, Γιάννη Μάγγο, μια τεράστια δικαίωση για το παιδί του και την οικογένειά του. Ο κ. Μάγγος, μιλώντας στην κάμερα του ERTnews, τόνισε πως η απόφαση επιβεβαιώνει τις καταγγελίες που είχε κάνει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή της υπόθεσης.

Η «ιστορική απόφαση» του δικαστηρίου

Ο Γιάννης Μάγγος υπογράμμισε ότι το δικαστήριο της Καρδίτσας, βασιζόμενο στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, αποφάσισε ότι ο Βασίλειος Μάγγος υπέστη βασανιστήρια από πέντε αστυνομικούς. Από τους έξι κατηγορούμενους, οι πέντε κρίθηκαν ένοχοι για την πράξη αυτή.

«Καταδικάστηκαν, είναι ένοχοι γιατί βασάνισαν το παιδί μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πατέρας, προσθέτοντας ότι αυτή η εξέλιξη συνιστά «μια τεράστια δικαίωση για εμάς, την οικογένειά μας. Μια τεράστια δικαίωση για τον κόσμο, ο οποίος μας στηρίζει όλα αυτά τα έξι χρόνια».

Οι καταγγελίες της οικογένειας και το μήνυμα

Ο κ. Μάγγος εστίασε στα χτυπήματα που δέχθηκε ο γιος του μπροστά στα δικαστήρια, καθώς και στα βασανιστήρια που, όπως ανέφερε, υπέστη εντός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βόλου. Με αφορμή την απόφαση, τόνισε ότι κανένας αστυνομικός δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυθαίρετα τη δύναμή του, να χτυπά, να βασανίζει, να πυροβολεί ή να σκοτώνει ανθρώπους και νέα παιδιά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιάννης Μάγγος ανέφερε: «Μετά την απόφαση του δικαστηρίου υπάρχουν βασανιστές στην Ελληνική Αστυνομία. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους και τον υπουργό και την κυβέρνηση και να γίνει μια κάθαρση στην Ελληνική Αστυνομία».

Ο αγώνας συνεχίζεται

Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου επανέλαβε τη σημασία της απόφασης: «Είναι λοιπόν μια τεράστια δικαίωση για μένα και την οικογένειά μου. Δικαίωση για το παιδί μας. Ο Βασίλειος αποδόθηκε στην ιστορία δικαιωμένος».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η δικαστική ετυμηγορία δεν σηματοδοτεί το τέλος του αγώνα της οικογένειας, καθώς οι καταδικασθέντες αστυνομικοί διατηρούν το δικαίωμα της έφεσης. Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια δεν είχε δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας και αντιμετώπισε επτά δικηγόρους, γνωστούς και άγνωστους, ο Γιάννης Μάγγος υπογράμμισε ότι δόθηκε ένας έντιμος και δίκαιος αγώνας, ο οποίος αποδείχθηκε βάσιμος από τα αδιάσειστα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην ακροαματική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr