Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον 61χρονο πατέρα του σε λαιμό και πλάτη

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής, 1ης Νοεμβρίου, στην περιοχή του Ιλίου, όταν ένας 18χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στον 61χρονο πατέρα του. Ο πατέρας τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό και την πλάτη, με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στη σύλληψη του νεαρού δράστη.

Η επίθεση με μαχαίρι στο Ίλιον

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο συγκλόνισε την τοπική κοινωνία του Ιλίου, σημειώθηκε συγκεκριμένα το μεσημέρι της Κυριακής, 1ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες που δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, η επίθεση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00. Ένας 18χρονος νεαρός φέρεται να επιτέθηκε στον 61χρονο πατέρα του, χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι ως όπλο.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 61χρονου άνδρα. Τα τραύματα που υπέστη ο πατέρας εντοπίστηκαν σε δύο ευαίσθητα σημεία του σώματός του: στην περιοχή του λαιμού και στην πλάτη. Η φύση των τραυμάτων αυτών οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η κατάσταση του θύματος και η διακομιδή του

Μετά την επίθεση, ο 61χρονος πατέρας, ο οποίος είχε δεχθεί τα χτυπήματα από το μαχαίρι, διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, η μεταφορά του τραυματία πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και περίθαλψη.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσηλευτικό ίδρυμα, ο 61χρονος άνδρας είχε τις αισθήσεις του. Αυτό το στοιχείο κρίθηκε σημαντικό για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη. Η άμεση ανταπόκριση και μεταφορά του στο νοσοκομείο ήταν καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, μόλις ενημερώθηκαν για το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που εκτυλίχθηκε στο Ίλιον, έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Μετά την άφιξή τους, προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση της κατάστασης και την εξιχνίαση του συμβάντος.

Στο πλαίσιο των ερευνών και της άμεσης ανταπόκρισης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 18χρονου γιου. Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης με το μαχαίρι κατά του πατέρα του, συνελήφθη άμεσα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για την πράξη του.

Σχηματισμός δικογραφίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Μετά τη σύλληψη του 18χρονου, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του. Η δικογραφία αυτή αφορά την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των τραυμάτων που προκλήθηκαν στον 61χρονο πατέρα και τη φύση της επίθεσης με το μαχαίρι.

Ο σχηματισμός της δικογραφίας αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Ο 18χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, όπου θα κληθεί να λογοδοτήσει για την πράξη ενδοοικογενειακής βίας και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του πατέρα του, σύμφωνα με τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis