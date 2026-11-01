Έληξε ο συναγερμός στην Καλλιθέα μετά από τηλεφώνημα για βόμβα σε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (31/10/2026) στην περιοχή της Καλλιθέας, όταν οι αρχές δέχθηκαν τηλεφώνημα για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε αυτοκίνητο. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) να σπεύδει στο σημείο για να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους. Τελικά, μετά από ενδελεχή έρευνα και την απουσία ευρημάτων, ο συναγερμός έληξε, καθώς δεν επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη βόμβας.

Το τηλεφώνημα που κινητοποίησε τις αρχές

Η αφορμή για την εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών δόθηκε το βράδυ του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου του 2026. Ένας άγνωστος τηλεφώνησε στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, το 112, και ανέφερε την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Σύμφωνα με την καταγγελία του αγνώστου, ο μηχανισμός φέρεται να είχε τοποθετηθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο, προκαλώντας άμεση ανησυχία στις αρχές που έλαβαν το τηλεφώνημα.

Οι πρώτες πληροφορίες που περιήλθαν στην κατοχή των αρχών μετά το τηλεφώνημα έδειχναν την σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτό οδήγησε σε άμεση αντίδραση και την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, με σκοπό την ταχεία διαχείριση του περιστατικού και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας στην περιοχή της Καλλιθέας.

Η άφιξη του ΤΕΕΜ και οι έλεγχοι

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το τηλεφώνημα, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έσπευσε στην Καλλιθέα. Η παρουσία των ειδικών ήταν επιτακτική για την αξιολόγηση της κατάστασης και την πραγματοποίηση των απαραίτητων ελέγχων, ώστε να διαπιστωθεί η εγκυρότητα της καταγγελίας του αγνώστου. Το κλιμάκιο ανέλαβε αμέσως δράση για την έρευνα.

Οι άνδρες του ΤΕΕΜ ξεκίνησαν ενδελεχή έρευνα στο σημείο που είχε υποδειχθεί, εστιάζοντας στο αυτοκίνητο για το οποίο είχε γίνει η αναφορά. Ο στόχος ήταν να ελεγχθεί σχολαστικά το όχημα και η ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού. Η επιχείρηση διεξήχθη με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και επαγγελματισμό, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Μέτρα ασφαλείας και διακοπή κυκλοφορίας

Για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και τη διευκόλυνση του έργου των ειδικών δυνάμεων, ελήφθησαν άμεσα μέτρα στην περιοχή της Καλλιθέας. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στην οδό Σκρα, και στα δύο ρεύματα. Αυτή η προληπτική διακοπή εκτεινόταν από το ύψος της οδού Μεσολογγίου έως το ύψος της οδού Ανδρομάχης, καλύπτοντας ένα σημαντικό τμήμα του δρόμου.

Οι αρχές προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια για λόγους προληπτικής ασφάλειας, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος σε περίπτωση που η καταγγελία αποδεικνυόταν αληθής. Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά, επιτρέποντας στο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ να εργαστεί ανεμπόδιστα και με ασφάλεια, χωρίς την παρουσία διερχόμενων οχημάτων ή πεζών που θα μπορούσαν να διατρέξουν κίνδυνο.

Η λήξη του συναγερμού

Μετά την ολοκλήρωση του εξονυχιστικού ελέγχου από τους άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός. Ο ισχυρισμός του αγνώστου που είχε τηλεφωνήσει στο 112 δεν επιβεβαιώθηκε από τα ευρήματα των ειδικών, καθησυχάζοντας τις αρχές και τους κατοίκους της περιοχής που είχαν ανησυχήσει από την αρχική είδηση.

Ως εκ τούτου, ο συναγερμός που είχε σημάνει το βράδυ του Σαββάτου στην Καλλιθέα έληξε. Με την άρση του συναγερμού και την επιβεβαίωση ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκρα, επιτρέποντας την επιστροφή στην κανονικότητα στην συγκεκριμένη περιοχή της Καλλιθέας μετά από αρκετές ώρες κινητοποίησης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit