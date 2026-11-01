Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, καθώς και της μητέρας τους Θεοδότης. Παράλληλα, το εορτολόγιο περιλαμβάνει και τον Όσιο Δαβίδ τον εν Ευβοία, έναν σημαντικό Γέροντα που συνδέθηκε με τη μοναστική παράδοση της Εύβοιας. Πολλά ονόματα έχουν την τιμητική τους αυτή την ημέρα, ενώ διεθνώς η 1η Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στην αυστηρή χορτοφαγία.

Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός οι Ανάργυροι

Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός κατάγονταν από την Ασία και ανατράφηκαν από τη μητέρα τους, Θεοδότη. Οι γονείς τους αποτελούσαν άριστο πρότυπο χριστιανών συζύγων, και μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Θεοδότη αφιέρωσε κάθε της προσπάθεια στη χριστιανική ανατροφή των δύο παιδιών της. Τους δύο αδελφούς διέκρινε μεγάλη ευφυΐα και επιμέλεια από νεαρή ηλικία.

Λόγω της ευφυΐας και της επιμέλειάς τους, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός σπούδασαν πολλές επιστήμες. Ιδιαίτερα όμως, επιδόθηκαν στην ιατρική επιστήμη, την οποία εξασκούσαν ως διακονία φιλανθρωπίας προς τον πλησίον. Θεράπευαν τις ασθένειες των ανθρώπων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους φτωχούς και σε όσους είχαν ανάγκη, χωρίς να παίρνουν χρήματα.

Από αυτήν ακριβώς τη στάση τους προέρχεται και η ονομασία «Ανάργυροι», η οποία συνδέεται με την άρνησή τους να δεχθούν οικονομική ανταμοιβή για τις υπηρεσίες τους. Η εκκλησιαστική παράδοση αποδίδει στους δύο αδελφούς θαυματουργικές θεραπείες, αναδεικνύοντας την πίστη και την ανιδιοτελή τους προσφορά.

Η ταπεινή προσφορά και το τέλος της ζωής τους

Πολλοί ασθενείς που θεραπεύθηκαν ήθελαν να τους ευχαριστήσουν, αλλά οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός δε δέχονταν τις ευχαριστίες. Αντίθετα, απαντούσαν με τον ορθό λόγο της Αγίας Γραφής, λέγοντας: «Ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Αποκάλυψη Ιωάννου, ζ’ 12). Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζει ότι όλος ο ύμνος, η δόξα, η σοφία, η ευχαριστία, η τιμή, η δύναμη και η ισχύς ανήκουν στο Θεό.

Έτσι, ταπεινά αφού διακόνησαν σε όλη τους τη ζωή τον πλησίον, πέθαναν ειρηνικά. Σύμφωνα με την παράδοση, ετάφησαν στην τοποθεσία Φερεμά. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πρόκειται για το ζεύγος Αγίων Κοσμά και Δαμιανού που τιμάται την 1η Νοεμβρίου και διακρίνεται από άλλα ομώνυμα ζεύγη Αγίων Αναργύρων που τιμώνται σε άλλες ημερομηνίες.

Ο Όσιος Δαβίδ ο εν Ευβοία

Σημαντική θέση στο εορτολόγιο της ημέρας κατέχει και ο Όσιος Δαβίδ ο Γέροντας. Έζησε τον 16ο αιώνα και συνδέθηκε στενά με τη μοναστική παράδοση της Εύβοιας. Καταγόταν από τη Γαρδινίτζα, μια περιοχή κοντά στο Ταλάντιο, απέναντι από την Εύβοια. Πατέρας του ήταν ο ιερέας Χριστόδουλος και μητέρα του η Θεοδώρα.

Από νεαρή ηλικία, ο Όσιος Δαβίδ έδειξε ιδιαίτερη κλίση προς τη θρησκευτική ζωή. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ακολούθησε τον γέροντα Ακάκιο, από τον οποίο διδάχθηκε τη μοναχική άσκηση και τους κανόνες της πνευματικής ζωής. Η αφοσίωσή του και η πνευματική του πορεία τον ανέδειξαν σε μια σημαντική μορφή.

Ο Όσιος Δαβίδ απέκτησε ιδιαίτερη θέση στην τοπική εκκλησιαστική παράδοση, και η μνήμη του παραμένει συνδεδεμένη με την ομώνυμη μονή στις Ροβιές Ευβοίας. Εκοιμήθη την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο πνευματικό έργο και μια ισχυρή κληρονομιά στην περιοχή.

Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα 1 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σήμερα Κυριακή 1 Νοεμβρίου, γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα: Κοσμάς, Δαμιανός, Δαμιανή, Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαβίδ, Δαυίδ, Διόνυσος.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για αρκετά από τα παραπάνω ονόματα υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες εορτασμού μέσα στο έτος. Επιπλέον, η πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη διεθνώς στην αυστηρή χορτοφαγία, γνωστή και ως World Vegan Day.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos