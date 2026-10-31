Νέα βίντεο-ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ρίχνοντας περισσότερο φως στις συνθήκες που οδήγησαν στην πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα, η οποία κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Τα πλάνα καταγράφουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των τριών συλληφθέντων λίγα λεπτά πριν από την αφαίρεση χάλκινου σωλήνα από εγκατάσταση φυσικού αερίου, ενέργεια που, σύμφωνα με τις αρχές, προκάλεσε τη μοιραία διαρροή. Οι τρεις άνδρες, με βαρύ ποινικό παρελθόν, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων εκφράζουν την οδύνη και την αγανάκτησή τους.

Τα νέα βίντεο-ντοκουμέντα και οι κινήσεις των δραστών

Στα αποκλειστικά πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι τρεις κατηγορούμενοι διακρίνονται να κινούνται στην οδό Κόδρου, μόλις πέντε λεπτά πριν φτάσουν στο κτήριο της οδού Λυσικράτους. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αφαίρεσαν χάλκινο σωλήνα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου, ενέργεια που οδήγησε, λίγες ώρες αργότερα, στην πολύνεκρη έκρηξη. Πρόκειται για ένα ακόμη οπτικό ντοκουμέντο που αποτυπώνει τη διαδρομή των τριών ανδρών λίγο πριν από τη μοιραία κλοπή.

Ειδικότερα, ξημερώματα της 24ης Σεπτεμβρίου, οι τρεις άνδρες διασχίζουν την οδό Λυσικράτους. Ένας από αυτούς, ο 34χρονος, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τσεκάρει την είσοδο ενός κτιρίου. Στη συνέχεια, οι τρεις άνδρες συζητούν μεταξύ τους για να αποφασίσουν σε ποιο σπίτι θα εισβάλλουν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, φτάνουν μπροστά από το μοιραίο κτίριο, όπου ο 34χρονος, ο οποίος φοράει μία κόκκινη μπλούζα, παραβιάζει την κεντρική είσοση. Οι δύο συνεργοί του περιμένουν έξω και επιτηρούν την περιοχή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζαν την περιοχή και ήξεραν ακριβώς πότε να «χτυπήσουν».

Έπειτα από ένα λεπτό, στο κτίριο εισέρχεται και ο 54χρονος. Μαζί με τον 34χρονο παραμένουν για περίπου τρία λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων προσπαθούν να κόψουν τον χαλκοσωλήνα δίπλα στον μετρητή με κόφτη και στη συνέχεια να τον αφαιρέσουν με τα χέρια τους. Με τις βίαιες κινήσεις τους προκαλούν ρήγμα και τη διαρροή του αερίου. Όταν αντιλαμβάνονται τι έχει συμβεί, εγκαταλείπουν με γρήγορες κινήσεις το κτίριο. Στα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές φαίνεται να αποχωρούν με ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα στα χέρια.

Η φονική έκρηξη και οι συνέπειές της

Λίγες ώρες μετά την αφαίρεση του χαλκοσωλήνα, στις 7:31 το πρωί, ακολούθησε η φονική έκρηξη. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε όταν άναψε διακόπτης στον επάνω όροφο, με την πυρόσφαιρα που σχηματίστηκε να αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Η έκρηξη ήταν σχεδόν ταυτόχρονη στον δεύτερο όροφο και στο ισόγειο του κτιρίου.

Η τραγωδία κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερις Αμερικανοί. Οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων, μέσω του δικηγόρου τους, Γιώργου Καραπάνου, μετέφεραν την οδύνη και την αγανάκτησή τους. Όπως ανέφερε ο κ. Καραπάνος, οι συγγενείς αδυνατούν να αποδεχθούν ότι οι άνθρωποί τους χάθηκαν για «ένα κομμάτι χαλκού αξίας 20 ευρώ».

Ο δικηγόρος τόνισε επίσης ότι οι δράστες, παρόλο που αντιλήφθηκαν τη διαρροή, δεν ενημέρωσαν τις αρχές, γεγονός που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία. Έθεσε επίσης ζήτημα ευθυνών για την επιλογή του σημείου στο οποίο τοποθετήθηκε ο μετρητής φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε δυνατότητα εκτόνωσης ενδεχόμενης διαρροής.

Το προφίλ των συλληφθέντων και οι απολογίες

Οι τρεις συλληφθέντες, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας, είναι γνώριμοι των διωκτικών αρχών, με βαρύ ποινικό παρελθόν. Συνολικά έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές περίπου 80 φορές, με την παλαιότερη καταγεγραμμένη εμπλοκή να χρονολογείται πριν από 41 χρόνια. Πρόκειται για δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 54 ετών, καθώς και έναν 34χρονο υπήκοο Αλβανίας.

Ο ένας από τους δύο Έλληνες κατηγορουμένους εμφανίζεται να έχει το μεγαλύτερο ιστορικό, καθώς από το 1985 έως το 2026 έχει απασχολήσει την Αστυνομία περίπου 45 φορές για κλοπές, ληστείες και υποθέσεις ναρκωτικών. Ο δεύτερος Έλληνας συλληφθείς έχει 13 εμπλοκές με τις αρχές από το 2008 έως σήμερα, για αντίστοιχες υποθέσεις. Ο Αλβανός κατηγορούμενος έχει απασχολήσει την Αστυνομία περισσότερες από 20 φορές από το 2019, για ναρκωτικά, κλοπές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και ληστεία.

Στα πρώτα του λόγια στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), ο 34χρονος συλληφθείς υποστήριξε: «Κάνουμε αυτή τη “δουλειά” συστηματικά. Στις φωτογραφίες που μου δείχνετε είμαστε εμείς. Κλέβουμε χαλκό και τον πουλάμε στην Ομόνοια». Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, καθώς ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τις δικαστικές αρχές.

Η έρευνα των αρχών και οι αντιδράσεις των οικογενειών

Επί 34 ημέρες, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εργάστηκαν προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της έκρηξης και να τεκμηριώσουν την υπόθεση. Για την ταυτοποίησή τους συνεργάστηκαν στελέχη της Πυροσβεστικής με την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε με εντάλματα, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας της Πυροσβεστικής, η οποία κατέληξε στο πόρισμα ότι η έκρηξη προκλήθηκε από δολιοφθορά στις σωληνώσεις του δικτύου φυσικού αερίου, με στόχο την αφαίρεση χάλκινων σωλήνων.

Οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων θα συμμετάσχουν στην ποινική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι νομικοί εκπρόσωποί τους αναμένεται να εξετάσουν το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, αναζητώντας ενδεχόμενες πρόσθετες ευθύνες. Όπως δήλωσε ο κ. Καραπάνος, «Θα λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας και, αφού τα μελετήσουμε, θα υποβάλουμε και αιτήματα, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση στο σύνολό της και να εξακριβωθούν και οι πρόσθετες ευθύνες τυχόν εμπλεκομένων προσώπων».

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι «ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένα πρόσωπα, ακόμα δεν έχουμε πάρει τη δικογραφία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε άμεση πρόσβαση στο σύνολο της δικογραφίας, με δεδομένο ότι τώρα διενεργείται η κύρια ανάκριση. Στην πορεία θα πάρουμε, θα μελετήσουμε τη δικογραφία και τυχόν πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται θα μηνυθούν».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos