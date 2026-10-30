Την ώρα που συνεχίζουν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας ολοένα και περισσότερα στοιχεία σχετικά με το μεγάλο κύκλωμα με επικεφαλής τον «Mr Χωριάτικο», ένα πρόσωπο που ενδεχομένως να αποτελεί κλειδί για τις έρευνες, εξακολουθεί να είναι άφαντο. Πρόκειται για μία γυναίκα ρωσικής καταγωγής, η οποία περιγράφεται ως η «σκιά» του αρχηγού της εγκληματικής ομάδας.

Η 43χρονη, γνωστή στο κύκλωμα με το όνομα Εκατερίνα, παραμένει εκτός του κάδρου των ερευνών, καθώς έχει εξαφανιστεί. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό της, καθώς η παρουσία της θεωρείται σημαντική για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η εξαφάνιση της Εκατερίνα

Η γυναίκα από τη Ρωσία, η Εκατερίνα, φέρεται να βρισκόταν μαζί με τον «Mr Χωριάτικο» ένα 24ωρο πριν αυτός εντοπιστεί και συλληφθεί στα Γιάννενα. Συγκεκριμένα, είχαν πάει μαζί για φαγητό στους Αγίους Θεοδώρους, σε μια κίνηση που εκτιμάται ότι είχε ως στόχο να παραπλανήσει την Ασφάλεια, η οποία παρακολουθούσε τον αρχηγό του κυκλώματος.

Ο «Mr Χωριάτικο» φέρεται να ήθελε να δείξει ότι δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει τη χώρα. Ωστόσο, εκείνη την ημέρα, έδωσε εντολή στην Εκατερίνα να απομακρύνει το όχημά του από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και να επιστρέψει στην Αθήνα, κάτι που και έγινε. Η Ασφάλεια ακολούθησε τη γυναίκα και διαπίστωσε ότι ήταν μόνη της, έχοντας χάσει τον «Mr Χωριάτικο». Με αυτόν τον τρόπο, ο αρχηγός της οργάνωσης κέρδισε πολύτιμο χρόνο, φτάνοντας έως την Αμφιλοχία, ενώ η Εκατερίνα εξαφανίστηκε.

Η δράση του κυκλώματος στη Ρόδο

Από μαρτυρίες και έγγραφα που έχουν αποκαλυφθεί, προκύπτει η ανεξέλεγκτη δράση της οργάνωσης και στη Ρόδο. Το κύκλωμα δεν περιοριζόταν μόνο στις παραλίες του νησιού, αλλά φέρεται να ήθελε να επεκταθεί και με πλωτό εστιατόριο. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται ότι δεν ακολουθήθηκε η νομιμότητα.

Το καλοκαίρι του 2025, η Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου είχε ζητήσει την απομάκρυνση της συγκεκριμένης πλωτής επιχείρησης. Σε σχετικό έγγραφο αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Ο χώρος εγκατάστασης της πλωτής κατασκευής βρίσκεται εντός του οριοθετημένου και ελεγχόμενου αρχαιολογικού χώρου. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την άμεση απομάκρυνση της τρίσταθμης πλωτής κατασκευής». Παρόλα αυτά, η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και το 2026.

Η χρυσοφόρα επιχείρηση στον Ναυτικό Όμιλο

Εκτός από το πλωτό εστιατόριο, μία από τις πιο χρυσοφόρες επιχειρήσεις του κυκλώματος, σύμφωνα με τις πηγές, ήταν αυτή στον Ναυτικό Όμιλο της Ρόδου. Η συγκεκριμένη επιχείρηση σφραγίστηκε πριν από λίγα 24ωρα, αφού φέρεται να έκοβε χρήμα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σφράγιση πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της σεζόν.

Φαίνεται ότι η περίπτωση αυτή δεν ήταν η μοναδική, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν το πλήρες εύρος των επιχειρήσεων που λειτουργούσαν εκτός των νόμιμων πλαισίων.

Νέες προφυλακίσεις και κατ' οίκον περιορισμός

Την Παρασκευή, μετά τις απολογίες τους, τον δρόμο για τη φυλακή πήραν η λογίστρια και κόρη του αρχιλογιστή του κυκλώματος, καθώς και δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο. Ένας εκ των επιχειρηματιών φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση. Με αυτές τις εξελίξεις, οι προφυλακίσεις για την υπόθεση των αρτοποιείων «Χωριάτικο» έχουν φτάσει συνολικά τις δέκα.

Παράλληλα, ο φερόμενος ως αρχιλογιστής της οργάνωσης τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Του έχει τοποθετηθεί ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», λόγω της ηλικίας του και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των προσώπων που έχουν ήδη προφυλακιστεί βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, καθώς και ένας πρώην συνδικαλιστής.

Με πληροφορίες από: Enikos