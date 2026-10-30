Ξεσπούν οι συγγενείς των νεκρών Αμερικανών μετά τις συλλήψεις για την έκρηξη στην Πλάκα

Οι συγγενείς των Αμερικανών υπηκόων που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στην Πλάκα παραμένουν σε κατάσταση σοκ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις μετά τις τρεις συλλήψεις που πραγματοποίησαν οι αρχές. Η είδηση ότι η τραγωδία προκλήθηκε για την αφαίρεση ενός χαλκοσωλήνα μηδαμινής αξίας προκαλεί οργή και συντριβή. Το περιστατικό στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, με τους οικείους των θυμάτων να εκφράζουν την απίστευτη θλίψη τους.

Οργή για την αιτία της τραγωδίας

Οι οικείοι των θυμάτων φέρονται να δήλωσαν ότι «δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι χάθηκαν για 20 ευρώ». Αυτό το ποσό αποτελεί την εκτιμώμενη αξία του υλικού που απέσπασαν οι δράστες από το κτίριο. Η αφαίρεση του χαλκοσωλήνα οδήγησε στη μοιραία διαρροή και την επακόλουθη φονική έκρηξη.

Παράλληλα, ο δικηγόρος των οικογενειών των Αμερικανών θυμάτων, Γιώργος Καραπάνος, βρέθηκε στα δικαστήρια. Εκεί, δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, εκπροσωπώντας τις οικογένειες των θυμάτων.

Οι βαρύτατες διώξεις

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για μια σειρά βαρύτατων αδικημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν εμπρησμό και έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο κατά συναυτουργία.

Επιπλέον, οι κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι διώξεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των πράξεων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Το ποινικό παρελθόν των συλληφθέντων

Τα στοιχεία που αποκάλυψε η Αστυνομία δείχνουν ότι οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές αρχές. Το ιστορικό τους περιλαμβάνει κλοπές, ληστείες και υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ όλοι είχαν αποφυλακιστεί πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, ο Κ.Α. φέρεται να έχει εμπλακεί σε 13 υποθέσεις από το 2008 έως το 2026 και είχε αποφυλακιστεί από τις Πάτρες τον Νοέμβριο του 2025. Ο Κ.Η. έχει απασχολήσει τις αρχές περισσότερες από 20 φορές από το 2019, έχοντας αποφυλακιστεί από την Άμφισσα τον Μάρτιο του 2026. Τέλος, ο Τ.Α. καταγράφει μια μακρά ποινική διαδρομή με περίπου 45 εμπλοκές από το 1985, ενώ είχε αποφυλακιστεί υπό όρους από τη Λάρισα τον Ιούνιο του 2026.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr