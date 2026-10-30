ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για 3.262 μόνιμες προσλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2026. Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά συνολικά 3.262 μόνιμες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, διεκδικώντας μια θέση εργασίας.

Οι θέσεις και οι δικαιούχοι

Η προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2026 παρέχει τη δυνατότητα για 3.262 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο. Οι θέσεις αυτές απευθύνονται σε απόφοιτους Γυμνασίου, δηλαδή σε υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι υποψήφιοι που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στον δημόσιο τομέα.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για τις 3.262 θέσεις εργασίας καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Σημαντικές οδηγίες για τους υποψηφίους

Οι υποψήφιοι καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την υποβολή της αίτησής τους. Είναι απαραίτητο να ελέγξουν σχολαστικά όλα τα στοιχεία που δηλώνουν.

Επιπλέον, οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής που απαιτούνται για τις θέσεις που έχουν επιλέξει να διεκδικήσουν.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr