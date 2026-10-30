Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Σία Κοσιώνη, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι η οικογένειά της βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν σοβαρό κίνδυνο, καθώς το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε το παιδί της επρόκειτο να περάσει από το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην Πλάκα. Μια απρόσμενη αλλαγή στο πρωινό πρόγραμμα της οικογένειας αποδείχθηκε σωτήρια, αποτρέποντας μια πιθανή τραγωδία.

Η προσωπική εξομολόγηση στον αέρα του ΑΝΤ1

Η Σία Κοσιώνη μίλησε ανοιχτά για το περιστατικό το βράδυ της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, όπου συνομιλούσε με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η δημοσιογράφος, αν και βρισκόταν στο στούντιο για να σχολιάσει τις εξελίξεις της επικαιρότητας, επέλεξε να μοιραστεί μια προσωπική πτυχή του γεγονότος, η οποία την είχε επηρεάσει βαθιά.

Όπως η ίδια ανέφερε, η αναφορά της στο συμβάν είχε μια ιδιαίτερη προσωπική διάσταση, καθώς μια τροποποίηση στο πρωινό πρόγραμμα της οικογένειάς της αποδείχθηκε καθοριστική για την αποφυγή ενός δυσάρεστου γεγονότος. Η εξομολόγηση αυτή έγινε για πρώτη φορά δημοσίως, όπως η ίδια τόνισε στον αέρα.

Η έκρηξη στην Πλάκα και ο κίνδυνος

Η δημοσιογράφος περιέγραψε τον κίνδυνο που αντιμετώπισε η οικογένειά της, τονίζοντας ότι το σχολικό λεωφορείο του παιδιού της θα περνούσε από το συγκεκριμένο σημείο στην Πλάκα, ακριβώς την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη. «Η οικογένεια μου κινδύνευσε γιατί θα περνούσε και το σχολικό του δικού μου παιδιού, τη συγκεκριμένη ώρα, από το συγκεκριμένο σημείο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Σία Κοσιώνη εξέφρασε τη συγκίνησή της κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέροντας: «Και ταράζομαι και αυτή τη στιγμή, που το συζητάμε». Ωστόσο, υπογράμμισε την προσπάθειά της να διατηρήσει τη δημοσιογραφική της ψυχραιμία, προκειμένου να προσεγγίσει το θέμα με την απαιτούμενη σοβαρότητα, παρά την προσωπική της εμπλοκή.

Η καθοριστική αλλαγή στο πρωινό πρόγραμμα

Η σωτήρια αλλαγή στο πρωινό πρόγραμμα της οικογένειας οφειλόταν στο γεγονός ότι εκείνη την ημέρα, η Σία Κοσιώνη είχε αναλάβει η ίδια τη μεταφορά του παιδιού της στο σχολείο. Ο λόγος για αυτή την αλλαγή ήταν μια προγραμματισμένη επαγγελματική υποχρέωση: η δημοσιογράφος επρόκειτο να βρεθεί ως καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Αυτή η συγκυρία είχε ως αποτέλεσμα το σχολικό λεωφορείο να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρομολόγιο από το συνηθισμένο. Έτσι, το λεωφορείο δεν διήλθε από το σημείο της έκρηξης την κρίσιμη ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, απομακρύνοντας τον κίνδυνο τόσο για το παιδί της όσο και για τα υπόλοιπα παιδιά που επέβαιναν σε αυτό.

Η συγκυρία που απέτρεψε την τραγωδία

Η δημοσιογράφος περιέγραψε αυτή τη σειρά γεγονότων ως ένα «ευτυχές παιχνίδι της τύχης» που απέτρεψε μια ενδεχόμενη τραγωδία. «Από ένα ευτυχές παιχνίδι της τύχης δεν συνέβη αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την απρόβλεπτη τροπή που πήραν τα πράγματα.

Η αλλαγή στο πρόγραμμα της Σίας Κοσιώνη, που την οδήγησε να μεταφέρει η ίδια το παιδί της στο σχολείο, είχε άμεσο αντίκτυπο στην πορεία του σχολικού λεωφορείου. «Γι’ αυτό και το σχολικό δεν πέρασε τη συγκεκριμένη ώρα από το συγκεκριμένο σημείο και άρα δεν ήταν και τα άλλα παιδιά, που είναι μέσα στο σχολικό…», κατέληξε η δημοσιογράφος, υπογραμμίζοντας ότι η τύχη στάθηκε σύμμαχος όχι μόνο για την οικογένειά της, αλλά και για τους υπόλοιπους μαθητές.

Με πληροφορίες από: Topontiki