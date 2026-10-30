Μία φωτογραφία που δείχνει έναν πρώην αστυνομικό της Ασφάλειας να ποζάρει αγκαλιά με εργαζόμενη σε strip club, ιδιοκτησίας του επιχειρηματία Γιαννακόπουλου, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στην υπόθεση με την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο». Η συγκεκριμένη φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε όταν ο αστυνομικός υπηρετούσε ακόμη στην ΕΛ.ΑΣ., προσθέτοντας νέα στοιχεία στην έρευνα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην αστυνομικός φέρεται να παρείχε εσωτερική πληροφόρηση στην οργάνωση, λαμβάνοντας ανταλλάγματα.

Ο πρώην αστυνομικός στο επίκεντρο της έρευνας

Η φωτογραφία, η οποία αποκαλύφθηκε, απεικονίζει τον πρώην αστυνομικό της Ασφάλειας αγκαλιά με μία γυναίκα που εργάζεται σε strip club. Το strip club ανήκει στον επιχειρηματία Γιαννακόπουλο, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με την υπόθεση των φούρνων «Το Χωριάτικο». Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γυναίκα στην φωτογραφία κρατά μία τσάντα με ρούχα, τα οποία φέρεται να της είχε προσφέρει ο ίδιος ο αστυνομικός.

Οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ο πρώην αστυνομικός παρείχε εσωτερική πληροφόρηση στην οργάνωση, με αντάλλαγμα οικονομικά ή άλλα οφέλη. Η έρευνα επικεντρώνεται στο εάν αυτή η φερόμενη παροχή πληροφοριών συνέβαινε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Ελληνική Αστυνομία.

Το παρελθόν του αστυνομικού στην ΕΛ.ΑΣ.

Ο συγκεκριμένος αστυνομικός είχε υπηρετήσει για πολλά χρόνια στο Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, χειριζόταν υποθέσεις που αφορούσαν την εμπορία ανθρώπων, τις παράνομες λέσχες και διάφορες δραστηριότητες του υποκόσμου. Το όνομά του είχε απασχολήσει τις Αρχές κατά καιρούς, με αναφορές για πιθανή εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες.

Ωστόσο, οι σχετικές καταγγελίες δεν έχουν αποδειχθεί. Τελικά, ο αστυνομικός απομακρύνθηκε από το Σώμα το έτος 2023, μετά την ανάληψη της Ασφάλειας από άλλον αξιωματικό.

Νέες μαρτυρίες για τις δραστηριότητες του Γιαννακόπουλου

Η υπόθεση των φούρνων «Το Χωριάτικο» αποκτά νέες διαστάσεις μετά τη μαρτυρία ενός στενού συνεργάτη του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Ο συνεργάτης αυτός, μιλώντας σε τηλεοπτικό μέσο, περιέγραψε όσα, όπως υποστηρίζει, γνώριζε για τις δραστηριότητες και τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πηγές των χρημάτων του ιδιοκτήτη των φούρνων.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του συνεργάτη, βασικό ρόλο στην απόκτηση χρημάτων είχαν η μαστροπεία και τα ναρκωτικά. Αυτές οι δραστηριότητες φέρονται να χρησιμοποιούνταν και για ξέπλυμα χρήματος. Ο συνεργάτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Γιαννακόπουλος του είχε δηλώσει: «Γυναίκες και ναρκωτικά (γινόταν το βασικό ξέπλυμα). Κυρίως όμως γυναίκες. Εμένα μου λέει τότε το 70% της πορνείας το έχω εγώ».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αναφερόμενη δραστηριότητα δεν περιοριζόταν μόνο σε οίκους ανοχής και στούντιο, αλλά επεκτεινόταν και σε υπηρεσίες που διαφημίζονταν μέσω διαδικτύου.

Το σύστημα ανταμοιβής των συνεργατών

Ο στενός συνεργάτης του Γιαννακόπουλου περιέγραψε επίσης ένα σύστημα ανταμοιβής για τους συνεργάτες που αναλάμβαναν ευθύνες για λογαριασμό του επιχειρηματία. Όπως ανέφερε, όσοι κατέληγαν στη φυλακή για υποθέσεις που τον αφορούσαν, στη συνέχεια ενισχύονταν οικονομικά. Επιπλέον, κάποιοι από αυτούς αποκτούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ως αντάλλαγμα.

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Η Υπηρεσία εξετάζει επισταμένως το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων εν ενεργεία αστυνομικών στην υπόθεση. Μάλιστα, διερευνάται η πιθανότητα να εμπλέκονται ακόμη και υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας στις φερόμενες παράνομες δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis