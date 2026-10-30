Εμπρησμός στη Γλυφάδα: Καρέ καρέ η δράση του υπαξιωματικού του Π.Ν. και οι καταγγελίες της πρώην συντρόφου

Ξημερώματα Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου, ένα διαμέρισμα στη Γλυφάδα παραδόθηκε στις φλόγες, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ. Δράστης φέρεται να είναι ένας 46χρονος υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος κατηγορείται ότι πυρπόλησε την κατοικία της πρώην συντρόφου του. Η δράση του καταγράφηκε καρέ καρέ από κάμερες ασφαλείας, ενώ η 36χρονη γυναίκα είχε δεχθεί επανειλημμένες απειλές.

Η καταγραφή του εμπρησμού και η μεθοδική δράση

Το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποκαλύπτει λεπτομερώς τον τρόπο δράσης του 46χρονου. Ο υπαξιωματικός φτάνει στο διαμέρισμα φορώντας κουκούλα και μάσκα, προσπαθώντας να κρύψει την ταυτότητά του. Για να εισέλθει στην κατοικία, χρησιμοποίησε τα κλειδιά του σπιτιού, γεγονός που υποδηλώνει οικειότητα με τον χώρο.

Αμέσως μετά την είσοδό του, ο δράστης επιχείρησε να απενεργοποιήσει ή να καλύψει την κάμερα ασφαλείας, τοποθετώντας μπροστά της ένα πανί. Λίγο αργότερα, το διαμέρισμα παραδόθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 46χρονος περιέλουσε με 10 λίτρα βενζίνης τους χώρους του σπιτιού από ένα μπιτόνι και στη συνέχεια έβαλε φωτιά, γνωρίζοντας πως δεν υπήρχε κανείς μέσα.

Οι απειλές και η μαρτυρία της πρώην συντρόφου

Η 36χρονη πρώην σύντροφος του υπαξιωματικού περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε τον εμπρησμό. Ενώ βρισκόταν στη δουλειά της, διαπίστωσε ότι δεν είχε εικόνα από τις δύο κάμερες ασφαλείας μέσω της εφαρμογής. Αμέσως επικοινώνησε με την αδελφή της, η οποία μένει στον από πάνω όροφο, και εκείνη της επιβεβαίωσε το δυσάρεστο γεγονός λέγοντας: «μας έβαλε φωτιά, έβαλε φωτιά στο σπίτι».

Η γυναίκα κατέθεσε στην αστυνομία, η οποία την προσέγγισε στον χώρο εργασίας της. Η ίδια δήλωσε σοκαρισμένη, αναφέροντας ότι δεν περίμενε ποτέ να ζήσει αυτά που έβλεπε στην τηλεόραση. Αποκάλυψε επίσης τις απειλές που είχε δεχθεί από τον 46χρονο το προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, σε έναν τσακωμό, της είχε πει «θα σε σκοτώσω» δύο φορές μέσα στον Οκτώβριο.

Η βίαιη συμπεριφορά και η αγωνία του πατέρα

Σοκαρισμένος από τα γεγονότα εμφανίστηκε και ο πατέρας της 36χρονης. Ο ίδιος σημείωσε πως η κόρη του είχε βιώσει επανειλημμένα βίαιες συμπεριφορές από τον 46χρονο. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχε βίαιη συμπεριφορά. Την απειλούσε. Είχε κάτι κοκκινίλες. Τώρα τα μαθαίνω κι εγώ».

Ο πατέρας της γυναίκας τόνισε την τύχη της κόρης του, δηλώνοντας ότι «από θαύμα δεν ήταν μέσα η κόρη μου» κατά τη στιγμή του εμπρησμού. Η αγωνία του ήταν έκδηλη, καθώς αποκάλυψε πως η βίαιη συμπεριφορά του υπαξιωματικού ήταν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στη σχέση τους.

Το χρονικό των εντάσεων και η απόφαση για χωρισμό

Η απόφαση της 36χρονης να τερματίσει τη σχέση της με τον 46χρονο είχε ληφθεί από τις αρχές Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την περιγραφή του πατέρα της, οι εντάσεις και οι διαξιφισμοί μεταξύ του ζευγαριού ήταν συνεχείς καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της γυναίκας, ο 46χρονος δεν δεχόταν να εγκαταλείψει την κατοικία της.

Την τελευταία εβδομάδα πριν τον εμπρησμό, η 36χρονη είχε ζητήσει από τον πρώην σύντροφό της να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει από το σπίτι. Μάλιστα, τις τελευταίες δέκα ημέρες, η γυναίκα είχε μετακομίσει προσωρινά στο σπίτι των γονιών της, καθώς ο 46χρονος εξακολουθούσε να παραμένει στο διαμέσμα της χωρίς τη συγκατάθεσή της. Είχαν ξεκινήσει επίσης οι διαδικασίες για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων, ενώ το Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα που του είχε δοθεί προκειμένου να απομακρύνει τα προσωπικά του αντικείμενα από το σπίτι.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον εμπρησμό του διαμερίσματος στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 15 λεπτά αργότερα, ο 46χρονος φέρεται να μετέβη στην...

Με πληροφορίες από: Topontiki