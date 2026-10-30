Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη: Μία γυναίκα τραυματίστηκε

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής στην πόλη της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση και προβλήματα στην κυκλοφορία. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στη γέφυρα της Βούλγαρη, σε σημείο όπου η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο οχήματα, με ένα εξ αυτών να ανατρέπεται στο οδόστρωμα, ενώ μία γυναίκα οδηγός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρθηκαν από το emakedonia, το ατύχημα φέρεται να προκλήθηκε όταν ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένου τύπου, ένα Smart, επιχείρησε να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας.

Το όχημα τύπου Smart κινούταν αρχικά στη δεξιά λωρίδα του δρόμου. Στη συνέχεια, ο οδηγός του φέρεται να επιχείρησε να αλλάξει πορεία, με σκοπό να εισέλθει στην αριστερή λωρίδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της αλλαγής λωρίδας, το Smart φέρεται να έφραξε τον δρόμο σε ένα διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να συγκρουστούν πλαγιομετωπικά. Ως άμεση συνέπεια της σύγκρουσης, ένα εκ των δύο εμπλεκόμενων οχημάτων κατέληξε αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο σκηνικό.

Άμεση επέμβαση των αρχών και απεγκλωβισμός

Αμέσως μετά την εκδήλωση του συμβάντος, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία συνοδεύονταν από το ανάλογο προσωπικό. Η παρουσία της Πυροσβεστικής κρίθηκε απαραίτητη για την παροχή βοήθειας και την αντιμετώπιση τυχόν κινδύνων.

Ο κύριος σκοπός της επέμβασης της Πυροσβεστικής ήταν ο ενδεχόμενος απεγκλωβισμός ατόμων από τα οχήματα, αν και οι πληροφορίες δεν διευκρινίζουν αν υπήρξε ανάγκη για τέτοια ενέργεια. Επιπλέον, οι πυροσβέστες ανέλαβαν τη διασφάλιση του χώρου του τροχαίου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών διάσωσης και απομάκρυνσης των οχημάτων.

Μεταφορά της τραυματισμένης οδηγού στο νοσοκομείο

Παράλληλα με την επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο του ατυχήματος κατέφθασε και ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Το ασθενοφόρο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα οδηγό, η οποία ενεπλάκη στο τροχαίο και χρήζει ιατρικής φροντίδας. Η κατάσταση της υγείας της δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο η άμεση μεταφορά της κρίθηκε αναγκαία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Εκεί, θα της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον, θα υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες θα διαπιστώσουν το ακριβές μέγεθος των τραυματισμών της και θα εξασφαλίσουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση.

Επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων

Το τροχαίο ατύχημα, και ειδικότερα η ανατροπή του ενός οχήματος στο οδόστρωμα, είχε άμεσες και σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή. Λόγω των επιχειρήσεων των αρχών, όπως η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, καθώς και της παρουσίας των εμπλεκόμενων οχημάτων στο οδόστρωμα, χρειάστηκε να ληφθούν έκτακτα μέτρα για την ομαλή, όσο το δυνατόν, διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγονταν προσωρινά μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας στο σημείο του ατυχήματος. Αυτό προκάλεσε αναπόφευκτα καθυστερήσεις και δυσχέρειες στην κίνηση των οχημάτων που κατευθύνονταν προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδείξουν υπομονή και προσοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos