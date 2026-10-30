Η αντίδραση των οικογενειών για την έκρηξη στην Πλάκα: «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι χάθηκαν για 20 ευρώ»

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στις οικογένειες των έξι θυμάτων της φονικής έκρηξης στην Πλάκα οι συλλήψεις των τριών κατηγορουμένων για την πρόκληση του τραγικού συμβάντος. Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι φέρεται να έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου. Η έκρηξη, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, συνδέεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, με την κλοπή ενός τμήματος χαλκοσωλήνα από το δίκτυο παροχής φυσικού αερίου του κτιρίου.

Η αντίδραση των οικογενειών των θυμάτων

Η είδηση των συλλήψεων προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση στους συγγενείς των Αμερικανών θυμάτων. Οι οικογένειες εξέφρασαν την αδυναμία τους να αποδεχθούν ότι οι άνθρωποί τους έχασαν τη ζωή τους για ένα αντικείμενο τόσο μικρής αξίας. Χαρακτηριστικά ανέφεραν: «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι οι δικοί μας άνθρωποι χάθηκαν για 20 ευρώ».

Αυτή αποτελεί την πρώτη δημόσια αντίδραση των οικογενειών των Αμερικανών θυμάτων μετά τις συλλήψεις. Η θέση τους εκφράστηκε μέσω του δικηγόρου τους, ο οποίος βρέθηκε στα δικαστήρια προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, τονίζοντας το μέγεθος της απώλειας σε σχέση με την εκτιμώμενη αξία των 20 ευρώ του τμήματος χαλκοσωλήνα που φέρεται να αφαίρεσαν οι κατηγορούμενοι.

Η απολογία των τριών κατηγορουμένων

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή το μεσημέρι της Δευτέρας για να απολογηθούν. Αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο για την πρόκληση της φονικής έκρηξης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρους που διορίστηκαν αυτεπάγγελτα, καθώς οι ίδιοι δεν είχαν ορίσει νομικούς εκπροσώπους.

Η μεταγωγή τους στα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τη συνοδεία στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Αυτό υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και την ανάγκη για αυξημένη προστασία κατά τη διαδικασία της μεταφοράς τους.

Το βαρύ παρελθόν των συλληφθέντων

Όπως μεταδίδεται, και οι τρεις συλληφθέντες είχαν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για πλήθος υποθέσεων. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν από προηγούμενες ενέργειες περιλαμβάνουν κλοπές, ληστείες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Αυτό το ιστορικό αναδεικνύει ένα μοτίβο παραβατικής συμπεριφοράς που εκτείνεται σε βάθος χρόνου για τους εμπλεκόμενους.

Ειδικότερα, ο 55χρονος Έλληνας φέρεται να έχει συλληφθεί συνολικά 45 φορές από το 1980. Οι συλλήψεις αυτές αφορούσαν κυρίως παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και υποθέσεις κλοπών και ληστειών. Μάλιστα, στις αρχές Οκτωβρίου είχε συλληφθεί εκ νέου για κλοπή, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμα στοιχείο στο βαρύ ποινικό του μητρώο.

Ο 37χρονος συλληφθείς φέρεται να έχει συλληφθεί 13 φορές από το 2008 για παρόμοια αδικήματα, ενώ ο 34χρονος υπήκοος Αλβανίας έχει καταγραφεί σε 20 συλλήψεις από το 2019. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις φέρονται να πραγματοποιούσαν επανειλημμένα κλοπές και ληστείες με σκοπό να εξασφαλίζουν χρήματα. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε σε στενά γύρω από την περιοχή της Ομόνοιας, μετά από επισταμένες έρεψες των αρχών.

Ανησυχία για τα γειτονικά κτίρια

Την ίδια ώρα, μια σοβαρή ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Πλάκας. Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουν λάβει από τις Αρχές, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης των γειτονικών κτιρίων, τα οποία έχουν υποστεί ζημιές από την έκρηξη. Η κατάσταση των κτισμάτων παραμένει ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις αρχές και τους κατοίκους μετά τη φονική έκρηξη, καθώς η στατική τους επάρκεια έχει πληγεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta