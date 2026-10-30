Κρήτη: Διπλό τροχαίο στον ΒΟΑΚ με καραμπόλα οκτώ οχημάτων και μετωπική σύγκρουση

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στην περιοχή του Σταυρού, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση στην κυκλοφορία. Τα περιστατικά έλαβαν χώρα λίγο πριν από την Παναγία Χαρακιανή, στον δρόμο που οδηγεί προς το Μπαλί. Παρά την σοβαρότητα των συγκρούσεων, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη.

Τα δύο ατυχήματα συνέβησαν με μικρή χρονική διαφορά, δημιουργώντας μια σύνθετη κατάσταση στον οδικό άξονα. Η παρουσία δύο διαφορετικών συμβάντων σε τόσο κοντινή απόσταση απαιτούσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για τη διαχείριση της κατάστασης και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.

Τα σημεία των ατυχημάτων στον ΒΟΑΚ

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, ένα κεντρικό οδικό δίκτυο του νησιού, έγινε το σκηνικό των δύο αυτών συμβάντων. Η συγκεκριμένη περιοχή, ο Σταυρός, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, λίγο πριν φτάσει κανείς στην Παναγία Χαρακιανή, ακολουθώντας την πορεία προς το Μπαλί.

Η γεωγραφική τοποθεσία των ατυχημάτων, σε έναν δρόμο με αυξημένη κίνηση, υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή των οδηγών. Η ταυτόχρονη εμφάνιση δύο περιστατικών σε τόσο κοντινή απόσταση, λιγότερο από 200 μέτρα το ένα από το άλλο, δημιούργησε μια ιδιαίτερα απαιτητική συνθήκη για τους διερχόμενους οδηγούς και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η πρώτη σύγκρουση: Όχημα στο αντίθετο ρεύμα

Το πρώτο από τα δύο τροχαία ατυχήματα αφορούσε ένα όχημα που, για άγνωστους λόγους, βγήκε από την πορεία του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτή η επικίνδυνη κίνηση οδήγησε σε μετωπική σύγκρουση με ένα διερχόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά στην λωρίδα του.

Η φύση της μετωπικής σύγκρουσης συχνά συνεπάγεται σοβαρές υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς από αυτό το συμβάν, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό δεδομένης της φύσης της σύγκρουσης.

Η καραμπόλα οκτώ αυτοκινήτων

Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το σημείο της πρώτης σύγκρουσης, εκτυλίχθηκε ένα δεύτερο, εξίσου σοβαρό, τροχαίο. Πρόκειται για μια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά οκτώ αυτοκίνητα, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο πεδίο σύγκρουσης στον ΒΟΑΚ.

Η καραμπόλα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας που κατευθύνεται από το Ηράκλειο προς το Ρέθυμνο. Η εμπλοκή τόσων πολλών οχημάτων σε ένα μόνο περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές και καθυστέρηση στην κυκλοφορία, καθώς τα οχήματα παρέμεναν στο οδόστρωμα. Η άμεση παρέμβαση ήταν απαραίτητη για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της ασφάλειας στον δρόμο.

Οι συνθήκες του οδοστρώματος

Ένας παράγοντας που φέρεται να συνέβαλε στην πρόκληση των ατυχημάτων ήταν η κατάσταση του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο τμήμα του ΒΟΑΚ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αυξημένη υγρασία στην περιοχή είχε καταστήσει τον δρόμο ιδιαίτερα ολισθηρό.

Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, ειδικά σε συνδυασμό με την κίνηση των οχημάτων, μπορεί να μειώσει σημαντικά την πρόσφυση των ελαστικών, αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου και σύγκρουσης. Αυτή η συνθήκη απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς, καθώς επηρεάζει την ικανότητα πέδησης και ελιγμών των οχημάτων.

Η χρονική αλληλουχία και η απουσία τραυματισμών

Τα δύο τροχαία ατυχήματα, όπως προαναφέρθηκε, συνέβησαν με μικρή χρονική διαφορά το ένα από το άλλο, γεγονός που ενδεχομένως να συνδέεται με τις επικρατούσες συνθήκες στον δρόμο. Η σχεδόν ταυτόχρονη εμφάνισή τους σε κοντινή απόσταση προσέθεσε στην πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Παρά την ένταση των συγκρούσεων, τόσο στην περίπτωση του οχήματος που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα όσο και στην καραμπόλα των οκτώ αυτοκινήτων, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, δεδομένου του αριθμού των εμπλεκόμενων οχημάτων και της σοβαρότητας των περιστατικών.

Με πληροφορίες από: Topontiki