Εξαρθρώθηκε κύκλωμα «Χωριάτικο» με οφειλές 95,5 εκατ. ευρώ

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, γνωστής με την κωδική ονομασία «Χωριάτικο», η οποία φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο 430 εταιρειών. Μέσω αυτού του δικτύου, η οργάνωση απέφευγε συστηματικά την καταβολή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και άλλους φορείς.

Οι καταγεγραμμένες απαιτητές οφειλές της οργάνωσης ξεπερνούν τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διαπιστωθείσα ζημία από τη μη καταβολή των υποχρεώσεων ανέρχεται σε περίπου 77 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, συνελήφθησαν συνολικά 59 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγικού μέλους, και η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει 149 κατηγορούμενους.

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση. Η επιχείρηση ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 και εκτυλίχθηκε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές δυνάμεις έδρασαν σε περιοχές της Αττικής, της Ρόδου, της Μυκόνου, των Ιωαννίνων, του Αγρινίου, της Ζακύνθου, της Τρίπολης, της Πάτρας και της Κορίνθου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που εδρεύουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, καθώς και αστυνομικές Υπηρεσίες της Αττικής και της περιφέρειας, η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

Το δίκτυο των εταιρειών και οι οικονομικές διασυνδέσεις

Από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το έτος 2016. Είχε αναπτύξει ένα πολυσύνθετο δίκτυο επιχειρήσεων που εκτεινόταν σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Λάρισα και Κόρινθο.

Πέρα από την Ελλάδα, η εγκληματική οργάνωση διατηρούσε οικονομικές και επιχειρησιακές διασυνδέσεις και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, είχαν εντοπιστεί διασυνδέσεις σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Δανία, γεγονός που υποδηλώνει τη διεθνή διάσταση των δραστηριοτήτων της.

Οι κατασχέσεις χρημάτων και τιμαλφών

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά και τιμαλφή. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά συνολικής αξίας 528.687 ευρώ, καθώς και επιταγές αξίας 70.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση 18 οχημάτων, επώνυμων τσαντών εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ, καθώς και ρολογιών και κοσμημάτων συνολικής αξίας περίπου 500.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο προγενέστερης έρευνας που είχε διεξαχθεί στη Ρόδο, είχαν κατασχεθεί επιπλέον περίπου 950.000 ευρώ, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικά ποσά άνω των 5,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης τη διακεκριμένη φοροδιαφυγή, την πλαστογραφία και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η εξάρθρωση αυτής της οργάνωσης αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας και συντονισμένης δράσης των διωκτικών αρχών, με στόχο την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και την προστασία των δημοσίων εσόδων.

Με πληροφορίες από: News.gr