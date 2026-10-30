«Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκαν δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο, σε κατ' οίκον περιορισμό ο αρχιλογιστής

Στους εννέα ανέρχονται πλέον οι προφυλακισμένοι για την υπόθεση του κυκλώματος «Χωριάτικο», καθώς δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, κρίθηκαν επίσης προφυλακιστέοι. Ταυτόχρονα, ο φερόμενος ως αρχιλογιστής της οργάνωσης τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με την υπόθεση να αφορά ένα πολυσύνθετο δίκτυο με ευρεία δράση.

Νέες προφυλακίσεις και κατ' οίκον περιορισμός

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης «Χωριάτικο» οδήγησε σε δύο επιπλέον προφυλακίσεις την Παρασκευή. Πρόκειται για δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον των ανακριτικών αρχών και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ένας εκ των δύο φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.

Παράλληλα, στον φερόμενο ως αρχιλογιστή της οργάνωσης, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Η απόφαση αυτή ελήφθη συνεκτιμώντας την προχωρημένη ηλικία του κατηγορουμένου και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Μετά και τις δύο νέες προφυλακίσεις, ο συνολικός αριθμός των προσωρινά κρατουμένων στην υπόθεση ανέρχεται πλέον σε εννέα.

Η πορεία των απολογιών

Η διαδικασία των απολογιών των κατηγορουμένων βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς από τους 29 που είχαν προγραμματιστεί να απολογηθούν, περίπου 15 είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Για ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά, αποφασίστηκε η άρση της κράτησής τους με την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ άλλοι ανέμεναν την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Συνολικά, εκκρεμούν ακόμα περίπου 15 απολογίες κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Αστυνομίας, η δικογραφία περιλαμβάνει περίπου 90 επιπλέον κατηγορουμένους, πέραν εκείνων για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες εξελίξεις, καθώς εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν νέα εντάλματα, συλλήψεις και κλήσεις κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Βασικά πρόσωπα της υπόθεσης

Μεταξύ των προσώπων που έχουν ήδη προφυλακιστεί βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, καθώς και ο πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος. Προφυλακισμένος είναι επίσης ένας άνδρας με το προσωνύμιο «Άκης», ο οποίος φέρεται να παρείχε υπηρεσίες προστασίας στον επιχειρηματία τα προηγούμενα χρόνια.

Αντίθετα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ αφέθηκε ο γιος του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Κατά την απολογία του, φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν απλώς υπάλληλος στην επιχείρηση του πατέρα του και ότι δεν συμμετείχε στη λήψη των αποφάσεων, οι οποίες, όπως ανέφερε, λαμβάνονταν αποκλειστικά από εκείνον. Παράλληλα, παραμένει άφαντος ο 52χρονος Ιγκόρ, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε στενό συνεργάτη και δεξί χέρι του προσώπου που οι Αρχές θεωρούν εγκέφαλο της οργάνωσης.

Ευρεία δράση και οικονομική ζημία

Η έρευνα των Αρχών δεν περιορίζεται στην Αθήνα, καθώς σημαντική δραστηριότητα του κυκλώματος φέρεται να είχε αναπτυχθεί και στη Ρόδο. Περισσότερα από δέκα άτομα από το νησί έχουν συλληφθεί, ενώ ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε αναπτύξει εκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε ένα πολυσύνθετο δίκτυο 430 εταιρειών, με σκοπό την εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2016, αξιοποιώντας εκατοντάδες εταιρικά σχήματα και παρένθετα πρόσωπα. Στόχος ήταν η απόκρυψη των πραγματικών διαχειριστών και η συσσώρευση χρεών εκατομμυρίων ευρώ. Η οικονομική ζημία από τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς υπολογίζεται σε περίπου 77 εκατομμύρια ευρώ.

Ο αριθμός των κατηγορουμένων και οι επόμενες κινήσεις

Η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοινωθέν της έκανε γνωστό τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος, καθώς και όσα κατέσχεσε κατά τις έρευνες, μεταξύ των οποίων χρηματικά ποσά, ρολόγια, πολυτελή αυτοκίνητα και χρυσές λίρες. Ήδη έχουν συλληφθεί 59 άτομα, τα οποία εξακολουθούν να καταθέτουν στον ανακριτή, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 149 πρόσωπα.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Τρίπολη, Πάτρα και Κόρινθο. Συνολικά συνελήφθησαν 59 άτομα, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Η υπόθεση, ωστόσο, δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται με τις μέχρι σήμερα συλλήψεις, καθώς αναμένονται περαιτέρω ενέργειες από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki