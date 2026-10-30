Ξέσπασμα της Αμάντα Μαρτίνς: «Ο Γουέσλεϊ με απάτησε πολλές φορές, ακόμη και με ιερόδουλες»

Η Αμάντα Μαρτίνς, σύζυγος του διεθνούς Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Γουέσλεϊ, προέβη σε ένα αποκαλυπτικό ξέσπασμα κατά του συζύγου της, κάνοντας live στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ίδια μοιράστηκε με το κοινό της άγνωστα περιστατικά από την κοινή τους ζωή, εστιάζοντας στις απιστίες του παίκτη της Ρόμα και δίνοντας πολλές πικάντικες λεπτομέρειες. Το ζευγάρι, το οποίο παντρεύτηκε τον Μάιο του 2025, αυτή την περίοδο ζει χωριστά, με την Αμάντα Μαρτίνς να ξεσπά δημόσια για την κατάσταση.

Οι αποκαλύψεις για τις απιστίες

Η Αμάντα Μαρτίνς τόνισε με έμφαση ότι οι πράξεις απιστίας του Γουέσλεϊ δεν περιορίστηκαν σε μία ή δύο περιπτώσεις, αλλά ήταν πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως ο σύζυγός της την απάτησε «όχι μία φορά, ούτε δύο, ούτε τρεις», αλλά «πολλές φορές».

Επιπλέον, η ίδια αποκάλυψε ότι οι γυναίκες με τις οποίες ο ποδοσφαιριστής διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις δεν ήταν μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά «πολλές», συμπεριλαμβανομένων και ιερόδουλων. Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η κυρία Μαρτίνς επέλεξε να μοιραστεί τις προσωπικές της εμπειρίες.

Λεπτομέρειες και συγκεκριμένα περιστατικά

Η σύζυγος του Γουέσλεϊ δεν περιορίστηκε σε γενικές αναφορές, αλλά προχώρησε σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του αθλητή. Περιέγραψε μία περίπτωση κατά την οποία ο ποδοσφαιριστής βγήκε από το σπίτι μέσω του παραθύρου του μπάνιου και επέστρεψε την επόμενη μέρα. Αυτό το περιστατικό αναφέρθηκε ως ένα από τα πολλά που σημάδεψαν τη σχέση τους.

Επιπλέον, η Αμάντα Μαρτίνς αποκάλυψε ότι ο Γουέσλεϊ, ακόμη και όταν βρίσκονταν μαζί σε εστιατόρια, ζητούσε βοήθεια από σερβιτόρους για να αποκτήσει αριθμούς τηλεφώνου άλλων γυναικών. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο αθλητής έκανε τέτοιες ενέργειες, για παράδειγμα, στην ουρά του μπάνιου, δείχνοντας μία συνεχή αναζήτηση για εξωσυζυγικές επαφές.

Οι αποδείξεις και η έλλειψη σεβασμού

Η κυρία Μαρτίνς δήλωσε ότι είχε πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο του συζύγου της και είδε «όλα με τα ίδια της τα μάτια». Κατά τις συναντήσεις του Γουέσλεϊ με άλλες γυναίκες, ο ίδιος έβγαζε φωτογραφίες και τραβούσε βίντεο. Η Αμάντα Μαρτίνς μετέφερε όλα αυτά τα αρχεία στο δικό της κινητό τηλέφωνο, συγκεντρώνοντας έτσι τις αποδείξεις για τις απιστίες.

Ένα ακόμη σημείο που τόνισε η Αμάντα Μαρτίνς ήταν η έλλειψη σεβασμού του Γουέσλεϊ, καθώς «ακόμη και εκείνες τις στιγμές φορούσε τη βέρα του». Αυτή η λεπτομέρεια υπογραμμίζει την αδιαφορία του ποδοσφαιριστή για τη συζυγική τους σχέση, ακόμη και κατά τη διάρκεια των παράνομων συναντήσεων.

Η αντίδραση της Αμάντα Μαρτίνς

Η Αμάντα Μαρτίνς περιέγραψε την κατάσταση ως ένα «σοκ» για την ίδια. Εξέφρασε την αμφιβολία της για το αν άλλες γυναίκες θα είχαν το ίδιο κουράγιο με εκείνη να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα γεγονότα, να παραμείνουν ψύχραιμες και να μιλήσουν την κατάλληλη στιγμή. Η ίδια επέλεξε να διαχειριστεί την κατάσταση με ψυχραιμία, παρά τις δύσκολες αποκαλύψεις.

Παρά τις αποδείξεις και τις ευκαιρίες που του έδωσε, η Αμάντα Μαρτίνς δήλωσε ότι ο Γουέσλεϊ δεν παραδέχτηκε ποτέ τις πράξεις του. Του έδωσε πολλές ευκαιρίες να ομολογήσει όσα είχε κάνει, αλλά ο ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να το πράξει, γεγονός που οδήγησε στο δημόσιο ξέσπασμα της συζύγου του.

Η σημερινή κατάσταση του ζευγαριού

Ο Γουέσλεϊ και η Αμάντα Μαρτίνς παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2025, ωστόσο η σχέση τους δεν εξελίχθηκε ομαλά. Η Αμάντα Μαρτίνς επέλεξε να μοιραστεί τις αποκαλύψεις της σε μία περίοδο που το ζευγάρι ζει ήδη χωριστά. Η δημόσια εξομολόγηση της κυρίας Μαρτίνς μέσω Instagram αποτελεί την κορύφωση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο γάμος τους.

Με πληροφορίες από: Athletiko