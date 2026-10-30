Νέο βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει καρέ καρέ τις κινήσεις των τριών συλληφθέντων για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, η οποία κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Στα πλάνα από κάμερες ασφαλείας διακρίνονται οι τρεις άνδρες να κινούνται σε στενό της περιοχής, μόλις πέντε ώρες πριν από την τραγωδία. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην κατοχή τους είχαν τον χαλκοσωλήνα που αφαίρεσαν από την εγκατάσταση φυσικού αερίου του κτηρίου, προκαλώντας τη διαρροή που οδήγησε στην έκρηξη. Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν.

Οι κινήσεις των δραστών πριν την έκρηξη

Το οπτικό υλικό, που έφερε στο φως το Ertnews, αποτέλεσε ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της έρευνας που διεξήγαγαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής. Αυτό το υλικό οδήγησε στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων, έπειτα από 34 ημέρες εντατικών ερευνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τρία άτομα να κινούνται ύποπτα γύρω από το κτήριο της οδού Λυσικράτους. Δύο από αυτά φαίνονται να εισέρχονται στο κλιμακοστάσιο, όπου παραμένουν για λίγα λεπτά, πριν αποχωρήσουν βιαστικά μαζί με το τρίτο άτομο, κρατώντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα. Οι τρεις συλληφθέντες φαίνονται να περπατούν στα στενά της Πλάκας πέντε ώρες πριν τη φονική έκρηξη, με τον έναν εξ αυτών να κρατά στα χέρια του τον χαλκοσωλήνα.

Πώς προκλήθηκε η φονική διαρροή

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι τρεις άνδρες επιχείρησαν να αφαιρέσουν χάλκινο σωλήνα από την εγκατάσταση φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας κόφτη. Κατά την προσπάθειά τους φέρονται να τράβηξαν τον σωλήνα, προκαλώντας ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση και, κατ’ επέκταση, διαρροή αερίου. Η δολιοφθορά στο δίκτυο του φυσικού αερίου έγινε με σκοπό την κλοπή χάλκινων σωληνώσεων.

Το πόρισμα του εργαστηρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε διαπιστώσει ότι η διαρροή προερχόταν από το εσωτερικό του κτηρίου, κοντά στον μετρητή του ισογείου, και όχι από την εξωτερική εγκατάσταση. Σύμφωνα με την εκτίμηση των ανακριτών, το φυσικό αέριο συσσωρεύτηκε σταδιακά στο κτήριο, φτάνοντας σε υψηλές συγκεντρώσεις μέχρι και τον δεύτερο όροφο. Εκεί διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και, κατά το επικρατέστερο σενάριο των Αρχών, η έκρηξη προκλήθηκε από τον σπινθήρα που δημιουργήθηκε όταν η ηλικιωμένη γυναίκα άναψε τον διακόπτη του φωτισμού στο μπάνιο.

Η ταυτότητα των συλληφθέντων και οι κατηγορίες

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, δύο Ελλήνων και ενός Αλβανού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων. Αυτές περιλαμβάνουν εμπρησμό και έκρηξη με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες είναι δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 55 ετών, και ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 34 ετών. Και οι τρεις έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών, ληστειών, οπλοκατοχής, ναρκωτικών και σωματικών βλαβών. Σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον της Αρμόδιας Ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος διεξήχθη επί 34 ημέρες με απόλυτη μυστικότητα για την εξιχνίαση της σοβαρής υπόθεσης της πολύνεκρης έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου που σημειώθηκε στην Πλάκα το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026. Ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, παρείχε επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση.

Ο κ. Βαθρακογιάννης τόνισε ότι για την εξιχνίαση της φονικής έκρηξης, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιστημονική τεκμηρίωση από το εργαστήριο μεταλλουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και η συνεργασία της ΔΑΕΕ με διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και χημικό. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη συνδρομή της Δίωξης Εκβιαστών και της Ομάδας ΔΙΑΣ της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση των δραστών. Από την πρώτη στιγμή, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών και υπό συνθήκες ιδιαίτερης μυστικότητας.

Η οδύνη των συγγενών

Η τραγωδία στην Πλάκα κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τέσσερις Αμερικανοί. Την οργή και την οδύνη των συγγενών των τεσσάρων Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους μετέφερε ο δικηγόρος τους, Γιώργος Καραπάνος, τονίζοντας την ανάγκη για δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki