Επαφές Βουρλιώτη για την επαναλειτουργία των καταστημάτων Pizza Fan

Επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, και νομικών εκπροσώπων της αλυσίδας Pizza Fan. Σκοπός των συζητήσεων είναι η εξεύρεση λύσης για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της επιχείρησης, η οποία απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων και προμηθευτών.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων και προφυλακισμένων για φορολογική απάτη, με τον κ. Βουρλιώτη να αναζητά τρόπους για την υποστήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Οι επαφές και ο στόχος της επαναλειτουργίας

Ο Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα, επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, είχε επικοινωνία με νομικό εκπρόσωπο των καταστημάτων Pizza Fan. Κεντρικός στόχος αυτής της επικοινωνίας είναι η επαναλειτουργία της επιχείρησης, η οποία απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, οι επαφές έχουν ως σκοπό την υποστήριξη των πολλών προμηθευτών που συνεργάζονται με την αλυσίδα. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η αποδέσμευση συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επανέναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων.

Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και οι εξαιρέσεις

Ο κ. Βουρλιώτης έχει προχωρήσει στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων και προφυλακισμένων για φορολογική απάτη, η οποία αφορά τα καταστήματα Pizza Fan. Η εντολή δέσμευσης καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων και ακινήτων, που διαθέτουν οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση αυτή.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, ο κ. Βουρλιώτης έχει εξαιρέσει από την εντολή δέσμευσης τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού. Αυτή η εξαίρεση έγινε έτσι ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των απασχολουμένων στην επιχείρηση και να προστατευθούν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους.

Ο ενδελεχής οικονομικός έλεγχος

Για την αποδέσμευση των λογαριασμών και την επανέναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διενέργεια ενδελεχούς οικονομικού ελέγχου. Ο κ. Βουρλιώτης ζήτησε να του προσκομιστεί λίστα με τις οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα στοιχεία, ο επικεφαλής της Αρχής θα μελετήσει το θέμα από Δευτέρα, με διάθεση να βρεθεί λύση. Πριν από οποιαδήποτε απόφαση, θα προηγηθεί εξονυχιστικός έλεγχος από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Τα σημεία του ελέγχου

Στο πλαίσιο του ελέγχου, η Αρχή θα εξετάσει λεπτομερώς τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει η επιχείρηση. Θα ελεγχθεί το ύψος της μισθοδοσίας του προσωπικού, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να καταβάλλονται.

Επιπλέον, θα εξεταστούν τα ανεξόφλητα τιμολόγια των προμηθευτών, οι πάγιες λειτουργικές ανάγκες των καταστημάτων, καθώς και τα αναμενόμενα εισοδήματα από τις πωλήσεις της αλυσίδας Pizza Fan.

Το μέγεθος της επιχείρησης

Η αλυσίδα Pizza Fan αποτελεί μία μεγάλη επιχείρηση στον κλάδο της εστίασης στην Ελλάδα. Απασχολεί περίπου 2.500 εργαζομένους, γεγονός που καθιστά την επαναλειτουργία της σημαντική για την απασχόληση.

Συνολικά, η αλυσίδα διαθέτει 110 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τόσο τα εταιρικά καταστήματα όσο και τα καταστήματα franchise που λειτουργούν υπό την επωνυμία της Pizza Fan.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis