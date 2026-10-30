Συνελήφθησαν μέλη σπείρας που παρίσταναν τους υπαλλήλους ρεύματος και άρπαζαν χρυσαφικά

Τέσσερα μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν από την Αστυνομία, κατηγορούμενα για απάτες, κλοπές και μία ληστεία. Η δράση τους εκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπου παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτό το πρόσχημα, κατάφερναν να εισέρχονται σε σπίτια ανυποψίαστων πολιτών και να αφαιρούν χρήματα και κοσμήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 227.000 ευρώ.

Το σχέδιο εξαπάτησης

Η δράση της οργάνωσης βασιζόταν σε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης. Αρχικά, τα μέλη της τηλεφωνούσαν σε πολίτες, συστηνόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια, τους ενημέρωναν για κάποιο δήθεν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού τους. Αυτό το πρόβλημα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, μια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερναν να πείσουν τα θύματα ότι έπρεπε να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση του υποτιθέμενου προβλήματος. Αυτή η προσέγγιση τους επέτρεπε να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και να καθοδηγήσουν τους πολίτες στα επόμενα βήματα του σχεδίου τους.

Η μέθοδος της κλοπής

Αφού είχαν κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων, οι δράστες ζητούσαν από αυτούς να συγκεντρώσουν όλα τα χρήματα και τα χρυσαφικά τους σε ένα συγκεκριμένο σημείο μέσα στο σπίτι. Αμέσως μετά, τους καθοδηγούσαν να μετακινηθούν σε ένα άλλο δωμάτιο, δίνοντας παράλληλα την οδηγία να αφήσουν ανοιχτή την κεντρική πόρτα της οικίας.

Τότε αναλάμβανε δράση μια δεύτερη ομάδα συνεργών. Αυτή η ομάδα πλησίαζε πεζή το σπίτι, εκμεταλλευόμενη την ανοιχτή πόρτα για να εισέλθει αθόρυβα. Με αυτόν τον τρόπο, αφαιρούσαν τα πολύτιμα αντικείμενα που είχαν συγκεντρωθεί, χωρίς τα θύματα να αντιλαμβάνονται αμέσως τι είχε συμβεί, καθώς βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο.

Η λεία και οι εξιχνιασμένες υποθέσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, η εγκληματική οργάνωση είχε καταφέρει να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει τις 227.000 ευρώ. Αυτό το ποσό προήλθε από τις απάτες που πραγματοποιούσαν με το πρόσχημα των δήθεν προβλημάτων στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομική έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση συνολικά 15 περιπτώσεων κλοπών, καθώς και μίας ληστείας. Αυτό δείχνει την έκταση της δράσης τους και τον αριθμό των πολιτών που έπεσαν θύματα των μεθόδων τους.

Το «ορμητήριο» και οι «τηλεφωνικές φαντάσματα»

Για την οργάνωση των παράνομων δραστηριοτήτων της, η σπείρα χρησιμοποιούσε ως «ορμητήριο» ένα σπίτι που βρισκόταν στη Δυτική Αττική. Το συγκεκριμένο σπίτι είχε μετατραπεί σε ένα αυτοσχέδιο τηλεφωνικό κέντρο, από όπου πραγματοποιούνταν οι κλήσεις προς τα υποψήφια θύματα.

Για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικούς αριθμούς που ήταν καταχωρημένοι σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Αυτοί οι αριθμοί, γνωστοί και ως «ghost phones», αποτελούσαν ένα μέσο για να καλύψουν τα ίχνη τους και να αποφύγουν την ταυτοποίηση.

Τα συλληφθέντα μέλη και η χρονική διάρκεια της δράσης

Οι τέσσερις συλληφθέντες, οι οποίοι αποτελούσαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είναι ηλικίας 20, 32, 38 και 39 ετών. Η σύλληψή τους αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το κύκλωμα που δρούσε στις περιοχές της Αττικής.

Από την έρευνα που διεξήχθη, προέκυψε ότι η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026. Η αποκάλυψη αυτής της πληροφορίας δίνει ένα χρονικό πλαίσιο στην έκταση των παράνομων ενεργειών τους πριν από τη σύλληψή τους.

Με πληροφορίες από: Newsit