Η Πυροσβεστική εξιχνίασε την πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα: Τρεις συλλήψεις για δολιοφθορά

Στην επιτυχημένη εξιχνίαση της υπόθεσης της φονικής έκρηξης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ατόμων στην Πλάκα, έφτασαν οι αρχές χθες, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, δύο ημεδαπών και ενός αλλοδαπού, οι οποίοι φέρονται να ευθύνονται για δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου. Η κλοπή χάλκινων σωληνώσεων, αξίας 60 ευρώ, φέρεται να ήταν η αφορμή για τη μοιραία διαρροή και την έκρηξη που συνέβη στην πολυκατοικία της οδού Λυσικράτους το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026.

Εξιχνίαση της πολύνεκρης έκρηξης

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος ανακοίνωσε την εξιχνίαση της υπόθεσης της πολύνεκρης έκρηξης που συγκλόνισε την Πλάκα. Η έρευνα διήρκησε 34 ημέρες και ολοκληρώθηκε χθες, Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, οδηγώντας στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των φερόμενων ως δραστών.

Ο Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, δημοσίευσε σχετική ενημέρωση για την υπόθεση από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην ανακοίνωσή του, επιβεβαιώθηκε η επιτυχής κατάληξη των ερευνών για το τραγικό συμβάν που κόστισε τη ζωή σε έξι άτομα.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 55 ετών, καθώς και ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 34 ετών. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε εκτέλεση ενταλμάτων που εκδόθηκαν σε βάρος τους από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση της ενδελεχούς διερεύνησης των συνθηκών της έκρηξης.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ενώπιον της Αρμόδιας Ανακρίτριας. Εκεί, τους δόθηκε προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που ακολουθεί.

Η δολιοφθορά και η κλοπή ως αιτία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν δολιοφθορά στις σωληνώσεις της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν η κλοπή χάλκινων σωληνώσεων από το κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα.

Η δολιοφθορά αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή φυσικού αερίου, η οποία οδήγησε στην πολύνεκρη έκρηξη. Η κλοπή, της τάξεως των 60 ευρώ, αναφέρεται ως η αφορμή για το τραγικό συμβάν που κόστισε τη ζωή σε όσους βρίσκονταν μέσα στο κτίριο κατά την 25η Σεπτεμβρίου.

Η πορεία και οι συνεργασίες της έρευνας

Από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκε η έκρηξη, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη μυστικότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συλλογή στοιχείων και η αποτελεσματικότητα της έρευνας.

Επί 34 ημέρες, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. εργάστηκαν νυχθημερόν, με στόχο να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της έκρηξης και να τεκμηριώσουν πλήρως την υπόθεση. Στην προσπάθεια αυτή, υπήρξε αγαστή συνεργασία των στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε. με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι συνέδραμαν στην ταυτοποίηση των φερόμενων ως εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit